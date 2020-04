Hogyan szabjuk személyre a zöldfelületünket, ha a növények gondozására nincs időnk

Azoknak, akiknek korlátozott idejük jut csak a kertre, vagy a szabadidejüket nem a kertészkedéssel, hanem a zöldben pihenéssel szeretnék tölteni, nagyszerű alternatíva a kertépítés során a dekorációs elemek alkalmazása.

A kerti dekoráció előnye, hogy nem jelent gondot, s kevesebb lesz a fűvágással, a falevelek összegyűjtésével, a kert ápolásával töltött idő. Mert a növényeket bizony gondozni kell, ha szépnek szeretnénk látni a kertet. Fokozottan igaz ez akkor, ha viszonylag kicsi a rendelkezésünkre álló zöldfelület, vagy még inkább, ha csak egyerkélynyi a szabad tér. Milyen dekorációban gondolkodhatunk, ha harmonikus kert kialakítása a cél?

Itt vannak mindjárt a kerti törpék. Kevés dolog osztja meg úgy a kertbarátokat, mint a törpék. Sokak szerint nagyon ciki, mások rajongásig imádják ezeket. A tucattörpék helyett választhatók egyedi, kerámiamanók és -tündérek is. De sokan állítanak a kertben kis malmot formázó dekorációt, ugyanakkor a mindennapi eszközök „újrahasznosítása” is nagyon népszerű a talicskától a gumicsizmán keresztül, még piszoárt is láttam virággal beültetve.

A minimál divatra felfűzve sok zöldfelület téralkotóeleme különböző betonanyagú dekoráció, például gömbök vagy lézervágott fémlapok, amelyek kerti világítással kombinálva impozáns hatást varázsolhatnak. Növények helyett, vagy azokat kiegészítve a különböző színű és formájú kövek, kavicsok is népszerűek.

Szerintem az ízléses kerámia és virág kombinációval, a kaspók összhangjával nem lőhetünk mellé. Szintén kedvelt elemei a mi kertünknek is és más mindenféle méretű szabad térnek a mécsesek, mert hangulatukkal és fényeikkel meghittséget varázsolnak, és nagyszerűen alkalmasak egy-egy szép részlet kiemeléséhez.

Összességében megállapítható, hogy a kerthez illő dekoráció kiemelheti a zöldfelület előnyeit és szépségét, azonban a túlzások e tekintetben is kifejezetten ronthatják az össz­képet.