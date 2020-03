Harmóniával készüljünk a napos évszakokra

Érkeznek a napos évszakok! A március jó alkalom nagytakarítást végezni otthonunkban.

A tiszta terek nyugalmat sugároznak, s visszahatnak elménkre is. A Praktiker szakértője, Boncz Péter segít a rendszerezésben és tippeket ad arra, hogyan teremtsünk harmóniát az otthonunkban.

Rend a lelke mindennek, szól a mondás, de akár meg is fordíthatnánk: lélek a rendje mindennek. Hazánkban is egyre népszerűbb a zen filozófia: a lecsendesedett elme, a feleslegtől való szabadulás, a tisztaság és rendszerezettség olyan keretet ad az életnek, ami kiegyensúlyozottá teszi a mindennapokat. A keleti gondolkodás gyakorlati megvalósítását otthonunkban kezdhetjük el.

Csendes elme, tisztaság, rendszer: zen érzés

A selejtezés sok embernek nehézséget okoz, pedig olyan felszabadító erővel bír kidobálni a felesleges dolgokat! Szánjunk időt a szanálásra, s alkalmazzuk a rendrakási tanácsadók elvét: azt a tárgyat tartsuk meg, amire ránézve örömöt érzünk. Ha eladományozzuk a régit, vagy kidobjuk a használhatatlant, akkor helyet csinálunk az újnak, s ez nem csak a szobában, hanem a lélekben is helytálló. Óriási energiák szabadulnak fel, ha elvetjük feleslegessé vált érzelmeinket, fájdalmat okozó emlékeinket.

A Praktiker most különleges keleti dísztárgyakkal segít a megújulásban. A Mandala kollekció a Távol-Kelet kincseit hozza el hazánkba. A mandala, a termékeken ismétlődő motívum a buddhista és hindu vallásgyakorlók meditációs eszköze. A kör alakú, szimmetrikus rajzok szemlélése segíti a meditációt, az elme lecsendesítését. Textileken, képeken, evőeszközökön és bútorokon is fellelhető a mandala motívum. Emellett hangulatvilágítások, Buddha-szobrok és különleges illatok várják, hogy otthonunkban teremtsenek harmóniát. Ha szeretnénk, még egy doboz teát is beszerezhetünk, és így melegedhetünk, amíg várjuk a tavaszt. Használjuk ki ezt az átmeneti időszakot gondolataink és céljaink rendszerezésére!

Olykor egy átfestett bútor vagy fal elegendő ahhoz, hogy több fényt engedjünk be. Ha a zen életérzést keressük, használjunk finom, világos színeket, és egy helyiségben maximum három árnyalatot alkalmazzunk. Emellett télűző fényekkel mondhatunk végső búcsút a sötétségnek. LED világítások önmagukban is hangulatosak, de a legújabb divat szerint dekorálhatjuk azokat mini papírlampionokkal, origamival, saját magunk által készített fonalgömbökkel. Így főszerepet játszhatnak a helyiségekben, és kedvünkre variálhatjuk a füzéreket.