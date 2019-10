Hardcore punk, death/grind és viking metal kuriózumok a Rockmaratonon

Folytatódik a 2020-as Rockmaraton előzetes névsorolvasása – minden korábbinál gyorsabban derülnek ki a fellépők a jövőre 30 éves fesztiválra.

Érkezik a közel 40 éve létező brit hardcore punk legenda, a Discharge, akik az évek során semmit nem veszitettek az elképesztő színpadi lendületből – a Szalki-szigeten lehet majd csekkolni. Jövőre új lemezzel jelentkezik a death/grind vonalas francia Benighted csapata, amiből biztosan hallhatunk már pár tételt a fesztiválon – a megjelenésnek van hazai vonatkozása is, a borítót Borbás Robi (Grindesign) tervezi. Jelenleg már felerészt magyar az eredetileg Feröer-szigetekről származó viking metalban utazó TYR, a srácok a márciusban megjelent új lemez dalait is elhozzák jövő júliusban.

Természetesen a magyar felhozatal is tovább bővült, ezúttal is 10 fellépővel: A.M.D., Ann my Guard, Atomic, Gutted, Leander Kills, New Friend Request, Perfect Symmetry, Slowmesh, The Hellfreaks, Zorall.