Hagyományos új évi koncertjükön válogatást nyújtanak a kínálatukból

A Solti Ifjúsági Fúvószenekar hagyományosan egy-egy új évi koncerttel kezdi az éven át tartó koncertsorozatát.

A legközelebbi ilyen előadásra Dunaföldváron, a Művelődési Központban várják az érdeklődőket ezen a héten vasárnap, délután három órára.

A kiváló együttes elődje a tűzoltóság fenntartásában működő rézfúvós zenekar volt, amely a hatvanas-hetvenes években működött. A figyelemre méltó művészeti tevékenykedés azonban a személyi és tárgyi feltételek miatt sajnos megszűnt. Újra élesztése 2002-ben kezdődött, és mára már jelentős sikerek kísérik a fellépéseiket.

Napjainkban a kétezres évek solti fúvósai körében generációváltás történt, és megfiatalodva folytatják a munkájukat. A most Dunaföldváron is sorra kerülő évnyitó produkció 2005 óta ad szinte egész éven át tartó lendületet a zenekarnak.

A rutinos együttes a hagyományos koncertezés mellett különleges feladatban egy Guinness-rekord kísérletben, a hétszázötven muzsikusból álló, s zenélő csigát formázó alakzat részeseiként is aktív szerepet vállalt Ausztriában. A nemzetközi rutinjukat tovább erősítette a németországi Grimma fesztiváljain való rendszeres fellépésük.

A tizenötödik éves jubileumi koncertjüket nagy sikert aratva, telt ház előtt, hazai színpadon, Solton mutatták be, az elmúlt szombaton. A műsorukban klasszikusokat és modern darabokat, filmslágereket és musicalrészleteket is hallhatott a közönség. A hasonló zenei válogatásuk minden bizonnyal Dunaföldváron is nagy sikert fog hozni.