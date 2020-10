Ha szeretnénk eltérni a klasszikus daraboktól, mi is készíthetünk dohányzóasztalt

Mindennapi használati tárgy és dekorációs elem egyben a dohányzóasztal, amely nagy mértékben meghatározza a nappali hangulatát. A klasszikus kivitel mellett a modern darabok és a saját készítésű asztalok is divatosak.

Készülhet üvegből, fából, fémből, de akár laminált vagy préselt lapból is. Formáját tekintve lehet kerek, henger alakú, négyszögletes. Állhat három vagy négy lábon, de akár kerekeken is gurulhat. A dohányzóasztal alakja és mérete függ a szoba berendezésétől, méretétől, a rendelkezésre álló hely adottságaitól, a kanapé típusától és attól, milyen célt fog szolgálni: csak a televízió távirányítója és néhány asztali dísz kap helyet rajta, vagy szeretnénk adott esetben ezen tárolni az újságokat és szívesen tennénk rá a reggeli kávénk bögréjét is. A tökéletes darab kiválasztása előtt érdemes ezeket a paramétereket alaposan átgondolni.

Az üveg előkelővé tehet egy bútort, nincs ez másként az asztalokkal sem

A bútordarab fontos ki­egészítője a helyiségnek, hiszen általában e körül gyűlik össze a család és sokszor a vendégek is. Érdemes mutatós, a helyiség hangulatához illeszkedő darabot választani. Aki divatos dohányzóasztalra vágyik, az bátran variálhat a textúrák és a dekortárgyak milyenségével. Választhatunk apró mintákkal ellátott terítőt, melyet egy magasabb vázával vagy egy nagyobb méretű szoborral teszünk különlegessé. Ha van egy nagy, mutatós puffunk, akár azt is kinevezhetjük asztalkának, így a tárolás mellett némi átalakítással lábtartóként is funkcionálhat. Ha kis méretű dohányzóasztalt választunk, akkor ne pakoljuk tele dekorelemekkel! Egyetlen kicsi váza vagy kisebb szobor sokkal jobban mutat, mintha túlzsúfolnánk minden aprósággal.

Ahol kevés a hely, ott praktikusak az egymásba csúsztatható, több darabból álló dohányzóasztalok. Ezeket vendégek érkezésekor a szoba több pontjára elhelyezhetjük, így bárhol is foglalnak helyet a hozzánk érkezők, kényelmesen le tudják tenni poharaikat. Azon darabok, melyek polcosak, praktikusan kihasználhatók, hiszen alsó részük egyben tárolóként is funkcionál. Itt tarthatjuk akár az újságokat, a szórólapokat vagy az éppen olvasott könyvünket.

Aki szereti az állandóságot, az összeállíthat egy fix dohányzóasztal-dekorációt. Szerezzünk be egy mutatós tálcát, amin helyet kaphat egy váza néhány szál friss virággal, tehetünk mellé illatgyertyákat vagy akár egy kancsó vizet is, ami a bekuckózós őszi estéken jó szolgálatot tehet! Ha sok a helyiségben a színes bútor, akkor a dohányzóasztal kiválasztásánál is bátran részesítsük előnyben az élénk árnyalatokat. Az üveg előkelővé tehet egy bútort, nincs ez másként az asztalok tekintetében sem, egy ilyen darab egyszerre klasszikus és elegáns megjelenésű.

Aki nem szeretné boltban megvásárolni a készterméket, az maga is előállíthat egy egyedi, az enteriőr hangulatához illő darabot. A vidéki stílus kedvelői egy fából készült hokedli újrafestésével, lakkozásával máris létrehozhatják a számukra tökéletes darabot.

Egy feleslegessé vált autógumi is jó szolgálatot tehet. A tetejére tegyünk egy méretre szabott üveg- vagy falapot! Ha nem ragaszkodunk a nyers külsőhöz, akkor a gumit akár be is vonhatjuk, vagy kedvünkre lefesthetjük. Szereljünk az aljára lábakat és máris használatba vehetjük!

A raklapok praktikus és funkcionális kihasználásáról már számos alkalommal szót ejtettünk, így most sem maradhat ki a felsorolásból. Vegyünk néhány raklapot – a mennyiség attól függ, milyen magas asztalt szeretnénk készíteni –, ezeket a biztonság kedvéért rögzítsük egymáshoz szöggel vagy csavarral! Minden oldalát csiszoljuk le, hogy ne legyen szálkás a felszíne! Ezt követően hagyhatjuk nyers valójában, vagy a helyiség színéhez illeszkedő festékkel kezelhetjük. Ha mobilis darabra vágyunk, szerelhetünk az aljára kerekeket és máris gördíthetjük a szoba bármelyik pontjára.

A nagyszülők padlásán vagy egy antik tárgyakat árusító üzletben jó eséllyel találunk egy igazi régi, vaskos bőröndöt, amit már évtizedek óta nem használ senki. Mivel ezek a darabok önmagukban is masszívak, ezért különösebb külső kezelésre sem szorulnak. Így hát nincs is más dolgunk, mint egy alapos tisztítás után lábakat szerelni rá, és a vintage stílus azonnal beköltözik az otthonunkba.

Az elhelyezésnél minden esetben figyeljünk arra, hogy a lábunknak maradjon elég hely a kanapé és az asztal között.