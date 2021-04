Ha itt a tavasz, jöhet az autó takarítása!

A felmelegedő időjárás hatványozottan megnöveli az autótakarítási kedvet.

Bizony előfordul, hogy valakinek idén először március első hetében születik meg a döntés a fejében arról, hogy ideje lemosnia a gépkocsiját.

Sokan az autó megfelelő takarítását mindig is a kényszerű feladatok közé sorolták. Éppen ezért kevesebbszer jut a járgánynak egy alapos tisztás – de ha igen, akkor is inkább a szakszerű segítséget választják, és autómosóba viszik a járművüket.

Ebben nincs semmi kunszt, ám léteznek olyan praktikák, amelyek segítségével otthon is megvalósítható egy-egy gyors takarítás, méghozzá mindenféle nehézség nélkül.

A kocsi külsejének tisztításához szükségünk lesz autó­samponra és vízre. Ügyeljünk rá, hogy a sampont puha szivaccsal dolgozzuk szét az autón, nehogy megkarcoljuk a fényezést.

Használhatunk gőzborotvát is, amely a benzinkutaknál is megtalálható, de akár otthonra is bérelhető vagy vásárolható. Miután lemostuk a sampont, a vízcseppek eltávolítását egy tiszta, szintén puha ronggyal vagy szilikonos vízlehúzóval végezzük.

A mosás után – ha már teljesen megszáradt az autó – megfelelő színű vaxot használva vékony fedőréteget kenhetünk fel, amellyel megvédhetjük a fényezést. Egy puha rongyra tegyünk egy kevés vaxot, és óvatosan kenjük fel. Ezt végezhetjük kézi polírgéppel is – habár én úgy gondolom, hogy ezt jobb, ha szakemberre bízzuk, mert könnyen megkarcolhatjuk a fényezést. A szélvédőket és a tükröket sokan alkoholos üvegtisztítóval szokták letakarítani, ez teljesen sterilizálja az üvegfelületet. Ha otthon végezzük a belső tisztítást is, a legjobb barátunk a porszívó lesz, hiszen gyorsan és könnyedén eltávolítja a morzsákat és a szöszöket. A régebben keletkezett, szövetben lévő szennyeződéseket kifejezetten erre a célra kifejlesztett kárpittisztító folyadékkal lehet a leghatékonyabban eltüntetni.

A műszerfal letakarítását se hagyjuk ki: ez a boltban kapható műszerfalápoló spray, illetve egy arra alkalmas mikroszálas kendő segítségével történjen. Végezetül fontos, hogy a kormány fertőtlenítését se felejtsük el, rengeteg baktérium megtelepedhet rajta.