Gurul az úthenger Pusztaszabolcson

A nemrégiben folyósított célhitelből a város haladéktalanul nekilátott az úthálózat felújításának.

Az útépítés szerződéseit az önkormányzat szeptember 13-án aláírta.

Még aznap hozzá is kezdtek az előkészítő munkálatokhoz. Több utcában simították-egyengették el azóta az aszfaltozandó felületeket, illetve kezdték meg az űrszelvénybe nyúló fák nyesését. A gréderezés előkészületei közé tartozott az is, hogy egyes helyeken, amint arról az önkormányzat is tájékoztatott, a túl mélyen elhelyezkedő csatornaszemeket szintre kellett hozni. Ez valamelyest lassította a folyamatokat. Az elmúlt hétvégére azonban megkezdődhetett az aszfaltozás, amelynek eredménye már látható, például a Diófa utcában vagy a Deák Ferenc utcában.

A Mátyás király utcában, a lakókkal egyeztetett helyeken fekvőrendőrök is kerülnek majd az új útburkolatra. Mint korábban megírtuk: a célhitelből Pusztaszabolcson a tervek szerint összesen mintegy 5 kilométernyi út kap aszfaltburkolatot.