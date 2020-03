Gárdai György Magyar Arany Érdemkeresztje

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Számos kitüntetést adott át Áder János köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából. Gárdai György, a Gastroblues Fesztivál főszervezője Paks kulturális életének fejlesztése és nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett több évtizedes munkájáért Magyar Arany Érdemkeresztben részesült.

Világsztárok sora lépett fel az évek során Pakson

1993 nyarán hazánkban egy addig páratlan kezdeményezés valósult meg egy Duna-parti kisvárosban. Gárdai György a Dunaújvárosból Paksra költöző vállalkozó megálmodta, és segítőtársaival megvalósította a különböző, populárisnak nem nevezhető zenei stílusok és a kulináris élvezetek közös nevezőre hozását. A blues-, a jazz- és a rockzene rajongói kedvenc műfajuk mellett a gasztronómiai élvezeteknek hódolhattak, valamint minőségi borokat is kortyolhattak. Az eltelt huszonhét évben a blues és a jazz hazájából, az Egyesült Államokból, a hard rock szülőföldjéről, Nagy-Britanniából, Ausztráliából, az öreg kontinensről, továbbá a szomszédos államokból érkeztek zenekarok. Az évek során természetesen felléptek a műfaj hazai kiválóságai is (Deák Bill Gyula, P. Mobil, Tátrai Tibor, Török Ádám, Takáts Tamás, Ferenczi György.)

A külföldiek közül csak néhány nevet említünk meg: Jon Lord, Ken Hensley, a Yard­birds, a Ten Years After, Rick Wakeman, Keith Emerson, a Nazareth. Tehát csupa-csupa világsztárt köszönthettek a zene kedvelői Gárdai György jóvoltából Pakson.