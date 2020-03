Fontos fizetési határidő van ma

Az első félévre vonatkozóan március 15-hez legközelebb eső, első munkanap a fizetési határideje több adónemnek.

Így hétfő, tehát 2020-ban, március 16-a az előírt dátum a gépjárműadó, építményadó, telekadó, esetleg kommunális adó befizetésének, de ha fizetési elmaradásunk van akkor a pótléknak is. Ha érdekeltek vagyunk vállalkozásban, akkor érint még minket az iparűzési adó fizetése is.

Már több önkormányzat levelében olvashatunk róla, hogy lehetőség van bankkártyás, illetve internetbankon keresztül történő fizetésre is. Ezzel a személyes ügyintézés is felgyorsul, hiszen nem kell a csekkel még egyszer sorban állni, és a befizetések pontossága is javul. Természetesen megmaradnak az eddigi fizetési lehetőségek is. A Központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) lehetőséget teremt majd az ügyintézéshez kötődő fizetési kötelezettség egy összegben, egy tranzakcióval történő megfizetésére, abban az esetben is, ha a befizetés több számlát érintene (használt gépjármű behozatala esetén egy összegben fizethető a vám, az import áfa és a környezetvédelmi termékdíj).