Folytatódik a diáktanácsadás a digitális oktatás időszakában is!

A Dunaújvárosi Egyetem 2020. március 11-én értesítette hallgatóit a koronavírushoz kapcsolódó digitális formában történő oktatás kialakításáról, mely a napokban már az utolsó fázisába érkezett!

Az Egyetem számára kiemelten fontos, hogy az oktatás ebben a formában is zökkenőmentes legyen. A Dunaújvárosi Egyetem számára hallgatók gördülékeny oktatása prioritás, de a hallgatóknak több lehetőségük is van az esetleges problémáik megosztására is egyaránt.

A Társadalomtudományi Intézetünk egy külön fórumot is biztosít erre. Bármilyen, az új helyzetből adódó tanulási és/vagy technikai nehézség, és/vagy esetleg időközben kialakult, rendkívüli anyagi helyzet esetén, keressék e-mailben Dósáné Pap Györgyit, a Kompetencia Központ diáktanácsadóját, az Intézet mentor tanárát.

Elérhetősége: [email protected]