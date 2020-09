Felkészülni a kutyás utazásra

Egyre többen viszik/vitték magukkal házi kedvenceiket is a nyári pihenésre. Érdemes az állatok szempontjából is felkészülni az utazásra.

Sokan a nyaralás idejét is szeretnék kis kedvenceikkel tölteni, ma már egyre több állatbarát szálloda, étterem, vendéglátóegység és strand várja a kutyásokat. Ha útnak indulunk, legyen nálunk póráz, nyakörv és szájkosár. Mindig tartsunk a kocsiban egy üveg vizet és itatótálkát.

A metrón is kötelező a szájkosár és a póráz

A KRESZ meghatározása szerint a kutya rakománynak számít, és nem veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát. Kis testű ebek, macskák esetében használhatunk egy egyszerű hordozót, a nagyobbakat tegyük kennelbe, boxba. Jó megoldás lehet a kutyáknak vásárolható biztonsági öv is, amely egy hám és egy biztonsági övcsatba kapcsolható póráz együttese. Hirtelen fékezés esetén megkíméli kutyánkat az esetleges ütésektől, és a gerince is nagyobb biztonságban van, mint ha nyakörvet használunk. Mindig hámra csatoljuk az övet, ne nyakörvre. A kutya alá érdemes beszerezni olyan huzatot vagy takarót, amely megvédi az ülés kárpitját. Távolsági buszon zárt szállítóeszközben vihetünk kutyát, személyenként egyet. A szállítóeszköz nem lehet nagyobb egy kézipoggyásznál, az állat az utazás során abból nem szabadulhat ki. Zárt szállítóeszköz nélkül egy autó­buszban egyszerre csak egy kutya szállítható, pórázon és szájkosárral. Legyen nálunk az oltási könyv, mert kérhetik. Segítő és rendőrségi kutya kivételével jegyet kell vennünk a kutyának.

Vonaton jeggyel, boxban vagy ketrecben utazhat a kutya, vagy szájkosárral és pórázzal. Egy utas legfeljebb két kutyával utazhat. Első osztályú kocsiba csak a kísérő kutyát, valamint a szolgálatban lévő rendőrségi kutyát szabad bevinni. A kutya utazása pót- és helyjegyköteles a helyjegyköteles vonatba és kocsiba. Ha a kutya húsz kilogrammnál nehezebb, csak a személykocsi peronján szállítható.

A metrón is kötelező a szájkosár és a póráz használata, valamint jegyet vagy bérletet kell vennünk. A kutya oltási könyvét itt is elkérhetik, és egy utas csak egy ebet szállíthat. Utazáskor figyeljünk arra, hogy a jármű ajtaja nehogy becsípje az állat valamely végtagját vagy farkát! Balesetveszély forrása lehet a mozgólépcső is: sajnos rengeteg sérülés adódik abból, hogy a gazdi nem emeli fel a kutyáját, és a lépcső becsípi annak lábát. Ha nem tudjuk az ölünkbe venni kedvencünket, használjuk a leállított mozgólépcsőt!

A Balatonon hajózva jegyet kell vennünk a kutyának, kötelező a póráz és a szájkosár. Repülős út esetén minden légitársaságnál más az előírás mind méret, mind szállítás kérdésében.

Ma már külön biztosítást is köthetünk a velünk utazó házi kedvenceinkre.