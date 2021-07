Felelős állattartásról a kulcsi gazdák szemével

A közösségi média felületeit böngészve feltűnt, hogy a gazdátlan, önsétáltató kutyák sokaknak okoznak kellemetlenséget, problémát a településen. Mint később megtudtuk, sok más mellett ez is közrejátszott a Kulcsi Gazdik Facebook-csoport létrehozásában.

Kulcs – A netes társulás tagjai próbálnak segíteni a kóbor kutyák és macskák gazdáinak felkutatásában. De sok érdekes tudnivalót osztanak meg a felelős állattartás, az állatvédelem, vagy akár az ivartalanítás témakörében is.

A csoport egyik aktív tagját, Király Esztert kerestük fel, és kértük, legyen az arca a virtuális csoportnak.

– Már hat éve élek Kulcson a Bem utcában kedvesemmel, három kutyámmal és egy jókora, már-már kutya méretű macskával. Az állatok iránti szeretetem egész kisgyermek koromig nyúlik vissza. Tízéves koromban például már betéve ismertem a kutyafajtákat. Első kutyám, Honey, pitbull volt. Mivel mindig is több kutyát szerettem volna tartani, evidens volt, hogy a városi élet helyett kertes házat kell otthonomul választani. Végül Kulcs mellett tettem le a voksomat, amit nem bántam meg. Sőt. Szomszédaimmal kimondottan jó kapcsolatot ápolok, és szeretek a településen élni – fejtette ki az állatvédő.

– A kutyás közösség a városban is egy jó „csapat” volt. Közös kutyaséták, kikapcsolódás jellemezte, és információcsere a kutyatartással kapcsolatban. Később elvégeztem egy kutyakiképző tanfolyamot és kutyaiskolát is vezettem.

Ma már inkább csak a saját kutyáimra fordítom a szabadidőmet. A falka tagjai: egy pitbull, egy malinois és egy yorkshire terrier és persze a cica.

Ezért léptem be a Kulcsi Gazdik közösségi média csoportba is. Azon keresztül is megpróbáljuk felhívni a figyelmet a felelős állattartásra és az állatmentésre.

Bródi Emíliával, a csoport oszlopos tagjával és Törő Cintiával, a csoport alapítójával és adminjával hamar megtaláltuk a közös nevezőt.

Kulcson nagyon sokan tartanak kutyát, persze ki-ki más indíttatásból. Remélem, sikerül itt a településen is egy összetartó, felelős gazdikból álló közösséget létrehoznunk – mondta el lapunknak Király Eszter.