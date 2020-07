Fél évszázados osztálytalálkozón ünnepeltek

Az egykori székesfehérvári József Attila Gimnázium és Szakközépiskola ötven évvel ezelőtt elballagott diákjai gyűltek össze Perkátán a közelmúltban, hogy osztálytalálkozó keretén belül együtt töltsenek egy napot. Abáról, Lovasberényből, Sárbogárdról, Seregélyesről, Soponyáról, Sörédről, Székesfehérvárról és Velencéről is érkeztek az egykori osztály tagjai a településre. Az esemény szervezője a perkátai Virág Györgyné, leánykori nevén Pletser Mária volt, aki az egyedüli perkátai diákként tanult a többiek között 1966 szeptemberétől. Az osztály 49 fővel kezdte a középiskolai éveket, s 23-an érettségiztek le 1970. június 24-én. A találkozóra is szép számmal érkeztek, bár sajnos nem volt teljes a létszám.

A találkozó a Kínai–Magyar Kulturális Turisztikai Központban kezdődött, ahol a vendégek megtekinthették a kiállításokat. Ezt követően a Kisboldog­asszony-templomba vezetett az útjuk, ahol 11 órakor Bozai Márton, Perkáta plébánosa tartott egy szentmisét, amelynek keretében megemlékeztek az elhunyt osztályfőnökükről, osztálytársaikról, tanáraikról, s az élőkért is mondtak egy fohászt. A délelőtt végül a perkátai osztálytárs otthonában ért véget: Virág Györgyné fogadta a csapatot ebédre, s egy jó beszélgetésre. Szóba kerültek az ötven évvel ezelőtti diákcsínyek, barátságok, kirándulások, volt, aki képeket is hozott, kellemesen töltötték el az időt együtt, ahogy régen is tették.

– Ugyanazok voltunk, mint amikor együtt tanultunk, örültünk egymásnak. A fontos az volt, hogy láthattuk egymást, és szeretnénk még találkozni – nyilatkozott Virág Györgyné. A program késő délután ért véget, a viszontlátás legközelebbi ígéretével.