Fejlődő, élhető, rendezett és tiszta település

Az utóbbi időben Bes­nyő lakói pozitív változásoknak lehetnek tanúi, e változások élhetőbbé teszik a község mindennapjait.

Talán ennek is köszönhető, hogy sok, többségében fiatal család talál otthonra a településen. Az ide költözőket, kisgyerekes családokat nem csak a gyönyörű természeti adottságok, a falusi csönd és a jó levegő vonzza.

A gyermekek oktatása modern, felújított iskolaépületben zajlik. Amíg a legtöbb településen csökken a tanulók száma, addig Besnyőn ennek az ellenkezője mutatkozik. Az utóbbi időben az óvodai létszám is gyarapodott. A tan­intézményen belüli fontos fejlesztés volt idén a januárban történt kazáncsere, ami biztosítja a tanulók és az ott dolgozók komfortérzetét. Az iskola udvarának térkövezése is megtörtént, így esőben is kényelmesen megközelíthető az intézmény. A kivitelezők figyelme még a biciklitárolóra is kiterjedt, a kerékpárral közlekedőknek sem kell a sárban „parkolniuk”.

Az iskolával szembeni gondozott parkban az európai követelményeknek megfelelő játszóteret építettek, ez a gyerekek és a szülők körében is osztatlan sikernek örvend. Amint az időjárás kedvez a szabadidős tevékenységeknek, a játszótér megtelik gyerekzsivajjal. A térkövekből jutott a park sétányának szélesítésére is.

A kisgyermekes családokat nem csak a természeti adottságok vonzzák ide

Az egészségház előtti zöldövezet megszépült, megújult, ízléses kis szökőkút ékesíti. Az önkormányzat előtti parkoló is a közelmúltban készült el.

Az önkormányzat támogatásával és anyagi hozzájárulásával a Besnyőről Elszármazottak Egyesülete lélekharangot állított a helyi temetőben, így a templommal nem rendelkező reformátusoknak is lehetőségük van harangszóval búcsúzni szeretteiktől. Öröm a helyieknek, hogy az új harangláb éppen P. Debreczeni Előd egykori plébános sírja előtt áll.

A rendezett, tiszta környezet az egész településre jellemző: az itt élők ápolják a portáikat. Szorgalmas közmunkások keze munkáját dicséri a gondozott parkok látványa és a frissen nyírt fű. Az önkormányzat figyelme arra is kiterjedt, hogy a templom körüli területet is rendben tartja.

Besnyőnek azonban van két adóssága múltját illetően. Legalább egy emléktáblával lehetne tisztelegnie a települést alapító, gróf Wimpffen Szigfrid és Stockau Franciska grófnő emléke előtt, akiknek csodálatos tiroli stílusú templomát is köszönheti a község, valamint meg kellene menteni a régi időkből megmaradt ipartörténeti emléket, a víztornyot. Hiszen, akár a környék egyetlen kilátója lehetne, ami vonzaná a faluturizmust is.