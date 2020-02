Fejér megyei szakmai nap óvodavezetőknek

Szakmai napot tartanak 2020. február 5-én, a Győry-kastély dísztermében, amire minden megyei óvodavezetőt várnak.

Fejér megyei óvodavezetőknek tartottak szakmai napot 2020. február 5-én, a Győry-kastély dísztermében- írja a perkata.hu A szakmai nap immár negyedik alkalommal került megrendezésre, s az egész megye területéről érkeztek óvodavezetők, összesen 65 fő. Az esemény főszervezője Kundakker Ferencné, köznevelési szakértő, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete Fejér Megyei Mester Klubjának elnöke volt, aki a délelőtt céljaként az óvodák szakmai összetartásának erősítését és a fontos információk megosztását jelölte meg.

– A szakmai nap fontos még abból a szempontból is, hogy a településeken egyedül jelenlévő óvodavezetők szakmai támogatást kapjanak – nyilatkozott Kundakker Ferencné, Katalin.

A szakmai napon elsőként a főszervező köszöntötte a megjelenteket, s ismertette a programot velük, majd átadta a szót Bogó Anikónak, a Perkátai ÁMK igazgatójának. Bogó Anikó örömét fejezte ki, hogy – immár nem először – fogadhatnak közneveléssel, közoktatással kapcsolatos eseményt a Győry-kastély épületében, s invitálta a vendégeket, hogy tekintsék meg az intézmény négy állandó tárlatát. A kiállításokról visszatérve kezdetét vette a szakmai program, mely során Dr. Kovácsné Bodó Gabriella, az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Ellenőrzési Osztály vezetője tartott előadást. Számos témát érintett a prezentáció során, többek között a további egy évig történő óvodában maradás engedélyezését, a tanügyi nyilvántartásokat az óvodában, adat- és iratkezelési szabályzatot, a hatásköröket az óvoda működésében, a továbbképzési program törvényességét.

A tovább képzések kapcsán javaslatokat is kaptak az óvodavezetők, hogy mely képzések azok, amelyek a legnépszerűbbek, s e kapcsán került szóba a vezetői kommunikációt, illetve az angol nyelvi kompetenciákat fejlesztő képzés is. További témája volt a délelőttnek az Óvodák Országos Közössége Civil Társaság megalakulása, ami a politika- és indulatmentes érték-képviseletet tűzte ki céljául.

– Bizonyos időközönként kezdeményezik a szakmai nap megszervezését a megyében – mondta Kundakker Ferencné. – A közösségi oldalakat is aktívan használjuk az információ megosztásában, több csoport is működik, ahol valamennyi óvodát érintő kérdésüket feltehetik a tagok egymásnak.

A program a kora délutáni órákban ért véget, s két hét múlva, 2020. február 19-én ismét Perkáta ad otthont egy szakmai napnak, ahol Marosi Katalin, az Oktatási Hivatal Pedagógusminősítési Osztály vezetője tart előadást az érdeklődők számára.