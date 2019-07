Fehérvár nincs messze Váradtól

Napra pontosan huszonöt éve lapelődünk, az A Hírlap első oldalán vezető anyagként Egyedül nem megy címmel írt arról, hogy a lakóközösségek számára hatalmas feladat, hogy az esedékes felújításokhoz pénzt spóroljanak össze.

Ugyanis a közös vagyonná vált ház gondja nagyságrendekkel múlja fe­lül a lakók teljesítőképességét. Nincs új a nap alatt, mondhatnánk, hiszen az Aki vet, az arat című írásból kiderült, hogy egyre több a konfliktus a mezőgazdasági szövetkezetek és az új földtulajdonosok között. Az A Hírlap arról is beszámolt, hogy elkészült a Budapest Bank dunaújvárosi fiókjának épülete a Dózsa György úton. Építészetileg igényesen megformált középülettel lett gazdagabb a város, olvasható a lap első oldalán. Azt is megtudhattuk, hogy Magyarország benyújtotta fellebbezési kérelmét a New York-i fellebbviteli bírósához a Seuso-kincsek ügyében.

Interjút olvashattunk Jenei Imre erdélyi labdarúgó-edzővel, aki akkor éppen a MOL Vidi elődjének, a Parmalat FC csapatának volt a trénere. Elmondta, több ajánlata volt, mielőtt a fehérváriak mellett döntött, de ő ugyan román állampolgár, de magyar származású, és Fehérvár nincs messze Nagyváradtól…