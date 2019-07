Falunap: gazdag a pénteki és szombati repertoár

Pazar kínálatot felvonultató, ünnepi hétvégére készül Nagyvenyim: augusztus 2-án, pénteken kezdődik a falunapi kavalkád.

Ünnepelik lakóhelyük önállóvá válásának évfordulóját, mellette három jubileumot, továbbá felavatják a művelődési házzal egységet alkotó új szociális szolgáltató tömböt.

Szombaton délelőtt avatják fel a szociális szolgáltató tömb új épületét

Már a nyitány is különleges lesz pénteken este a liget színpadán: a 25 éves Nagyvenyimi Táncegyüttes jubileumi műsorát láthatja a közönség 18.30 órától, élőzenés kísérettel és az együttes köszöntésével spékelve. A Piknik Mozi is kuriózum lesz az iskola udvarán ezen az estén 20.30 órától – az óriás vásznon a díjnyertes Kincsem filmet láthatják, vigyenek magukkal pokrócot, enni-, innivalót, és élvezzék a szabadtéri mozit. Aztán térjenek vissza a ligetbe, ahol 22.30 órától a Delta partizenekar teremt utcabáli hangulatot.

Jó reggelt, Nagyvenyim! – Az altomünsteri fúvósok ébresztik a község lakóit szombaton. A bajor partnertelepülésről a fúvósokon kívül is érkeznek vendégek, annál is inkább, mert most ünnepelik Altomünster és Nagyvenyim partnerkapcsolatának 25 éves évfordulóját. A bajorok műsort is adnak a liget színpadán szombaton 16.15-től. A délelőtt is különleges lesz: a 10 órakor kezdődő ünnepi képviselő-testületi ülés keretében avatják fel a szociális szolgáltató tömb új épületét, és nyitják meg a kiállításokat. Érdekesség lesz még az is, hogy a Jó ebédhez szól a nóta! keretében fellép az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Aranydaru Dalkör is.

Érdemes tanulmányozni a rendezvény plakátján az időpontokat, mert számos érdekesség és sztár váltja egymást a színpadon. Bódi Margó és Bódi Guszti, Farkas Imre táncművész, Jackson-hasonmás, Varga Ferenc József humorista, Delhusa Gjon, Dér Heni, Bandika (a Muzsika TV sztárja), este pedig – a tűzijáték és Nepp Matyi retró diszkója előtt – az LGT sztárjai (Karácsony János, Solti János, Heincz Gábor, Veres Mónika) Zenevonat szuperkoncertje szerepel a repertoárban.