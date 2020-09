Faházikó a kertben

A faházak a családi házak, nyaralók kiváló kiegészítői. Használhatjuk a kerti szerszámok, a fűnyíró, a kerti bútorok, kültéri játékok, grillsütő és más egyebek tárolására, sőt a fagyérzékeny növények teleltetésére és a téli alma tárolására vagy éppen pihenőhelynek, gyermekjátszóhelynek ugyancsak.

A sokoldalú felhasználás miatt egyre népszerűbbek a mutatós faházak, amelyeket már készen is kaphatunk, de magunk is összeállíthatunk, megtervezhetünk.

Ha magunk építjük fel, rakjuk össze az elemes faházat, az első feladatunk megtervezni a méretét. Attól függően, hogy mi lesz a funkciója, határozzuk meg a helyét az udvaron, döntsük el, hogy mekkora legyen az alapterülete, és hol legyen rajta ajtó, ablak. Milyen legyen a teteje, egy oldalra lejtsen, vagy nyeregtetőt kapjon, lesz benne világítás, vagy átlátszó, műanyag legyen a teteje, hogy sok fényt beengedjen. Az alapozáshoz egy, a használattól függő vastagságú kavicsréteg az elsődleges, azt egyengessük el és tömörítsük. Alapkövekkel vagy betonozással, vasalással készítsünk alapot. Válogassuk szét az alkatrészeket az építés sorrendjét figyelembe véve. Ellenőrizzük, hogy minden megvan-e.

Helyezzük el az alapléceket az alapköveken, a fákat dübelekkel rögzítsük az alapkövekhez. Az ajtót kihagyva helyezzük el az első deszkasort, és csavarozzuk össze az alapzati fákkal. Helyezzük egymásra az első négy deszkasort, ügyeljünk a pontos illeszkedésre. Szereljük össze az ajtókeretet, illesszük össze a széldeszkákat, rögzítsük a zsané­rokat. Csavarozzuk be a küszöböt. Segítséggel illesszük be az ajtókeretet a helyére, de ne csavarozzuk hozzá az oldalfalhoz. Építsük fel teljesen az oldalfalakat, a tetőgerendák ideális szögét keressük meg, szereljük össze a tetőt, és rögzítsük.

Helyezzük el és rögzítsük a tetőgerincet, amely összetartja a falakat. Ellenőrizzük a vízszintet, függőlegességet. Rögzítsük az ereszvonaldeszkákat, fektessük le a padlódeszkákat, de ne túl szorosan helyezzük azokat egymás mellé, mert a fa tágulni fog. Helyezzük fel a szegélyléceket a padló deszkáira. Kívül tegyük fel a tetőhöz széldeszkákat, amelyek védik a faházat az időjárástól. Helyezzük be az ajtót, a zsanérok állításával tudjuk pontosan vízszintbe állítani.

Kezeljük le a faházat, hogy ellenálljon az időjárásnak. Két réteg favédő festéket és két réteg lazúrt használjunk, figyelembe véve a száradási időt. Tegyünk ereszcsatornát a tetőre, majd helyezzük fel a tetőt. Rögzítsük a gerincszegélyt és az oromszegélyt a tetőszerkezethez.