Ez történt a hétvégén

A hétvége történéseit gyűjtöttük össze önöknek.

Halkan, de fájdalmasan szóltak a harangok száz másodpercen át

A térségi települések polgárai is összegyűltek június 4-én délután fájdalmas emlékezésre. Az események nemcsak a kesergésnek adtak helyet, hanem előremutató, pozitív irányt is jelöltek a ma és a jövő magyarságának. Mit üzen nekünk Trianon száz év távlatából?

Már csodálható A Golgota

Alig több, mint egy év telt el azóta, hogy május 18-án szentmise keretében Spányi Antal megyés püspök atya megáldotta a dunaújvárosi Krisztus király római katolikus Főtemplomban a három új, 4,5-szer 7,5 méteres, egyenként több mint harminc négyzetméteres ólomüveg ablakot. Tegnap ismét egy új, A Golgota került méltó helyére.

Rendhagyó megemlékezés

Rauf Norbert, Daruszentmiklós polgármestere a Nemzeti Összetartozás Napján megvalósított egészen különleges, határokon átnyúló együttgondolkodásról és megemlékezésről mesélt nekünk.

Isonzónál tizenkét csatát vívott a Monarchia hada az olaszokkal

Olaszország 1915. május 23-án felmondta a hármas szövetséget (Németország, Osztrák–Magyar Monarchia, Olasz Királyság), majd azt követően csatlakozott az antanthoz, és rögtön hadat is üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának. A hármas szövetségnek egy katonai együttműködés volt az alapja, és 1882-ben hozták létre Bécsben. A franciák kezdettől fogva gyanakvással, sőt később ellenségesen viszonyultak a hármas szövetséghez, és mindent elkövettek, hogy éket verjenek a három ország közé. Ez 1915-ben az első világháború második évében, Olaszország kiugrásával sikerült is nekik. Az Osztrák–Magyar Monarchiának küldött hadüzenettel Olaszország belépett az első világháborúba, amelyet 650 ezer katona élete árán végül a győztesek oldalán fejezhetett be. Mi vezetett a pálforduláshoz?

„Amitől mindenkit óva intek, az a bivalyból készült húsleves”

A bivaly nagyon igénytelen állat, de húsa, teje, bőre igencsak értékes. A korábbi, 150 ezres állomány csaknem eltűnt, úgy kellett Erdélyből visszatelepíteni.

A hónap végén kezdődik az aratás – rekordterméstől nem kell tartani

Ha a koronavírus-járvány hatásai miatt nem is, az aszályos időjárás következtében fájhat a fejük a mezőgazdaságban dolgozóknak. Pedig a hónap végén az árpával megkezdődik a betakarítás.

Velük élünk, segítsünk nekik

Városi környezetben is sok madárfajjal élünk együtt, verebek, galambok, rigók, és egyre gyakrabban látott kedves vendégek, fecskék, őszapók, tengelicek, erdei pintyek.

Amerikába jöttem, mesterségem címere – úszó

Nagy szó, de a mindössze huszonegy éves Dort Bence sporttörténelmet írt. Dunaújvárosi viszonylatban legalábbis mindenképpen, ugyanis ő lett a Dunaferr SE első amerikai ösztöndíjas úszója.