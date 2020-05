Ez történt a hétvégén

A hétvége történéseit gyűjtöttük össze önöknek.

Okkal merül fel bennünk a kérdés: merre tovább Dunaferr?

Írtunk már arról, hogy a Dunaferr jelenlegi nehéz helyzetét több tényezőnek köszönheti. Eddigi gazdálkodásának, nem következmények nélküli kötelezettségvállalásainak és a környezeti hatásoknak. Az előbbi kettőre „jótékony fátylat” borít, amíg az utóbbira ráfogja, hogy minden negatív hatás a körülményekben keresendő. Hogy is van ez? Több helyen is betelt a pohár, a többi között a szakszervezeteknél is!

Az első koncentrációs tábort 1933 márciusában hozták létre

„Egy út van a szabadsághoz. A kilométerkövei pedig ezek: szófogadás, őszinteség, tisztaság, józanság, szorgalom, rend, önfeláldozás, igazság és hazaszeretet.” Felirat a dachauitábor főépületén.

Intercisa virágkora a kőházas, polgári település évtizedeiben

A markomann-szarmata háború 180-ban történt lezárásával nem csak a katonai tábor életében kezdődött új korszak. Az Intercisa virágkorának tartott 180–260 közötti időszakban a korábban falusias jellegű polgári település is komoly változásokon ment keresztül.

A gyerek érzékeli, hogy a szülő feszült, így ő is szorongani kezd

Czere Ambrus Mária pszichológus a többi között a dunaföldvári máltás tanodában is dolgozik. A szervezet adománykiszállító akcióján első ránézésre ő sem a szakterületének megfelelő feladatokat vállalta magára.

Egy különleges születésnapi ünnepségnek voltunk részesei

A jókedvű résztvevők többsége a karján kosárral, benne kifogástalan, a vacsorát megkoronázó, otthon készült mindenféle finomsággal érkezett. Valahogy úgy alakult, hogy a lépteiket nagyon barátságos üvegcsörgés is kísérte. Túl a találkozás örömén egy jeles napot, Pernizsák Mihály 80. születésnapját is ez alkalommal ünnepelték. Az eseményre Dunaföldváron, még a vírusjárvány előtt került sor.

Az asszony, akiből intézmény lett: Őfelsége, a brit királynő

„A gyerekek nem mennek sehová nélkülem, én nem megyek a király nélkül. A király pedig soha nem fog elmenni.” 1939 karácsonya – Erzsébet anyakirálynő, II. Erzsébet édesanyja

Girja: a színes, füles golyó titka, avagy mit tudunk a kettlebellről

Hölgyeknek is ajánlott, mivel nem növeli az izomzatot, ám kiválóan formálja az alakot.

Amikor vesztes mérkőzés után pelenkát dobtak az öltözőbe

A hét végén volt negyedszázada, hogy a Dunaferr SE női kézilabdázói elérték a klub történetének első, nemzetközi diadalát. A piros-fehérek a német Lützellindent gyűrték le a KEK-fináléban. Első részünkben a játékosok emlékeztek, most a klubvezetők és a sikerek kovácsa, Laurencz László eleveníti fel a történteket.