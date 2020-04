Ez történt a hétvégén

A hétvége történéseit gyűjtöttük össze önöknek.

A mentősök munkáját segíti a város kenyere

Még januárban számoltunk be arról, hogy az évek óta sikeres Dunaújváros Kenyere jótékonysági akció keretében az év első három hónapjában a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete számára gyűlnek majd a forintok, minden egyes burgonyás vekni megvásárlásával. Az első negyedév március végén lezárult, az ünnepélyes adományátadónak pedig ezúttal a helyi mentőállomás adott otthont.

Szomjasan, korgó gyomorral nem lehet zenét hallgatni

Gárdai György, a paksi Gastroblues Fesztivál atyja, tulajdonosa annyira paksi, mint dunaújvárosi. Sohasem tagadta, ahogy ő szokott fogalmazni, „sztálinvárosi” mivoltját. Miért is került ez most szóba? Március 15-én Áder János köztársasági elnöktől nem mindennapos kitüntetést kapott.

István a király után szomorúan

Nagy várakozással fogadták az érintettek az „István, a király iskolába megy” elnevezésű pályázatot. A rengeteg elhivatott munka után a színpadra állított produkciókat bárki megnézheti a YouTube-on. A zsűri döntését a különleges közönségszavazati módszerrel, alaposan felülírták a gyerekekkel szimpatizálók.

Így élünk – digitálisan

A digitális oktatás nemcsak a gyermekeknek, de a tanároknak és az intézmények számára is újdonság. Az alábbiakban az iskolák beszámolóit olvashatják.

Egy működőképes államot valósítottak meg rövid idő alatt

„A királyoknak bajonettjük van, a népeknek meg forradalmuk, hogy engedményeket nyerjenek” Gróf Batthyány Lajos

Az iparág, amelyre akár pozitívan is hathat a koronavírus

A mezőgazdaság évek óta munkaerőhiánnyal küzd, így akár felvevőpiacként is funkcionálhat azok számára, akik a koronavírus-járvány miatt elvesztik munkahelyüket. Ifjabb Csizmadia György a jelenség zöldség-gyümölcstermesztésre gyakorolt hatásait elemezte.

Érdekes kötet a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványtól

Mivel az április 5-re tervezett nyilvános könyvbemutató sajnos elmarad, Czöndör Mihályné, Kati néni sorozatszerkesztő ezúton mutatja be a nagyközönségnek helytörténeti kiadványuk újabb darabját.

A birodalom határát, a limes vonalát római erődök védték

Településünkön sokan tudják, hogy a mai Dunaújváros területén egykor virágzó római település állt, amelyet Intercisának neveztek. A név ma is használatban van, hiszen így hívják a múzeumot, sőt az egyik lakásszövetkezetet is. De honnan is tudható, hogy az itt talált romok egykor valóban az Intercisa nevet viselték?