Események sora borítja fel a szereplők életét

Ajánló – A Dunaújvárosi Hírlap független kiadó könyveladási adatai alapján összeállított sikerlistás könyvekből ajánl olvasnivalót.

Ezt ne hagyja ki! Saját követői szedték szét a határon túliakról posztoló Márki-Zayt

Danielle Steel: Gyerekjáték

Mit tehetünk, ha tökéletesnek hitt gyermekeink nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeinket? Sodró lendületű regényében Danielle Steel arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként fejlődhetnek családi viszonyaink akár egészen váratlan körülmények között is.

Kate Morgan sikeres ügyvéd, aki nem is lehetne büszkébb három felnőtt gyermekére. Tamara, Anthony és Cla­ire kitűnő iskolákba jártak, és olyan pályát választottak, hogy apjuk is büszke lehetne rájuk. Férje halála óta az egyedülálló anya szigorúan kézben tartja a családját, a karrierjét – sőt még saját érzelmeit is. Soha fel sem merült benne a kérdés, vajon jól ismeri-e a gyermekeit. Ám közeleg az igazság pillanata.

A gyerekekről elképesztő titkok derülnek ki

Egy mozgalmas manhattani nyár során Kate világa a feje tetejére áll. Egyik lányáról kiderül, hogy elképesztő titkot őriz, amíg a másik sokkoló vallomást tesz, egyetlen fia pedig mesébe illő esküvőjét mondja le egy Kate-ben kétségeket ébresztő kapcsolat kedvéért. Az asszony igyekszik lépést tartani a szédületes eseménylánccal, de be kell látnia, hogy a káosz kialakulásában neki is szerepe van: ő is őriz titkokat, amiket nem osztott meg a családjával.

Gyermekeink meglepő választásai sokszor helyesnek bizonyulnak. Talán még helyesebbnek is, mint amit mi álmodtunk meg számukra…

Danielle Steel gyerekkorának nagy részét Franciaországban töltötte, ahol egészen kicsi korától kezdve részt vett szülei estélyein, így lehetősége volt megfigyelni a gazdag és híres emberek életvitelét, szokásait.

Hétéves korában szülei elváltak, ekkor Amerikába költözött apjával. A New York-i egyetemre járt és divattervezőnek készült.

Danielle első könyvét húsz­éves korában írta. Általában egyszerre több könyvön is dolgozik, nem csoda, hogy ilyen termékeny.

Könyveiből eddig 570 millió példány talált gazdára, 47 országban olvassák, 28 nyelvre fordították le műveit. Az Ékszerek (1993) című könyvéből készült filmet két Golden Globe-díjra is jelölték, ám a díjat végül nem nyerte el a négyórás alkotás. A könyvek mellett kiadott egy verseskötetet is, Love: Poems by Danielle Steel címmel.

(Forrás: bookline.hu)