Először töröljük le a port a szekrényekről, polcokról, majd utána porszívózzunk

A porszívózás hatékonyságát apróbb odafigyelésekkel máris fokozhatjuk. Ezzel időt és energiát egy­aránt megtakaríthatunk magunknak.

A porszívózás könnyű feladatnak tűnik, ám ha hatékonyak és alaposak szeretnénk lenni, akkor érdemes a ­részletekre is odafigyelni, hiszen nem mindegy, hol, hogyan és milyen gyorsan végezzük el a házimunka ezen részét.

Mielőtt nekiállnánk a nagy feladatnak, készítsük elő a terepet. Mit jelent ez? Pakoljuk fel a székeket, a kisebb bútorokat, szükség szerint a szőnyeget is tegyük el az útból, így ezeket nem kell a porszívóval kerülgetni, ráadásul a végeredmény is alaposabb lesz.

A portörlést érdemes a porszívózás előtt beütemezni, ugyanis ilyenkor számos porszemcse kerül a levegőbe és a földre is, így ha tartjuk a sorrendet, nem kell duplán dolgoznunk.

Ha kapkodunk, kimaradhatnak területek

Ami a porszívózást illeti, az első és legfontosabb a porzsák kérdése. A hagyományos, papírporzsákos mellett már műanyagtartályos porszívót is használhatunk, így nem kell mindig új zsákot vennünk, csupán megfelelő időközönként üríteni és tisztítani kell a porgyűjtőt.

A porzsáknak – ideális esetben – maximum háromnegyed kapacitásig szabad megtelnie, ugyanis ha ennél több port tárol magában, akkor a szennyeződés visszajuthat a levegőbe, ami fokozza a légúti megbetegedések és az allergiák tüneteit. Emellett a rendszeres ürítéssel az eszköz szívóerején és teljesítményén is javíthatunk.

Bármennyire is szeretnénk mielőbb végezni a takarítással, be kell látni, a porszívózás időigényes művelet. Ha kapkodunk, kimaradhatnak területek, és egy-egy részen nem érvényesül megfelelően a szívóerő, ennek következtében több por marad a padlón, a kárpitokban.

A legtöbb gépen kedvünk szerint állíthatjuk a szívóerőt, ennek lehetőségét érdemes kihasználni. Mindig vegyük figyelembe a kezelt felület igényeit, és ennek megfelelően válasszuk meg a porszívó szívóerejét. Ugyanez igaz a porszívófej keféjére. A kényesebb felületek könnyen megkarcolódhatnak egy rossz beállítás miatt.

A speciális tartozékoknak köszönhetően azonban a kárpitokat és a nehezen elérhető réseket is biztonságosan és hatékonyan tisztíthatjuk.

Ami a szőnyegek tisztítását illeti, érdemes oda-vissza húzni a porszívót, így a szálak mélyén elbújó szennyeződésektől is megszabadulhatunk. Először porszívózzuk ki a szőnyeget, majd fordítsuk meg és az alsó részén is ismételjük meg a műveletet. Ezután porszívózzuk fel a padlót. Ha időnk és energiánk engedi, addig ismételjük ezt a műveletet, amíg a szőnyeg megfordításakor már nem kerül kosz a padlóra.