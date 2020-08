Élményt nyújt a saját tavacska

Aki családi házban él, és mindig is vágyott valami különlegesre a kertjében, alakítson ki egy kis tavat. Nem fogja megbánni a munkát, amely nélkülözhetetlen ugyan a kialakításhoz, de kevésbé a fenntartáshoz.

Amennyiben nemcsak egy egyszerű dekorációs elemre vágyunk a kertben, hanem valami olyasmire, ami plusz­élményt nyújt a családnak is, lehet, hogy egy kerti tó az, amire szükségünk van. Igazán kellemes látványt nyújt egy gyönyörűen elrendezett kis tavacska halakkal, növényekkel, csobogóval az udvaron. Nyári estéken kint ülhetünk, és hallgathatjuk a víz csobogását, kerti összejövetelek során pedig vendégeink is megcsodálhatják. Bárki számára elérhető egy kis tó, és viszonylag könnyű karbantartani.

Azonban alapos átgondolást igényel, ha egy tavat szeretnénk kialakítani kertünkben. Számos kérdés vetődik fel, mint például, hogy hova szeretnénk elhelyezni, mekkora méretűt alakítsunk ki. Kisebb méretű tavakhoz ajánlják általában a szakértők a műanyagból készült formákat, amíg a nagyobb tavakhoz már a tófóliát használjuk inkább. Ha a választásunk a műanyagból készült darabokra esik, akkor ezeken belül még választhatunk üvegszál-­erősítéses fajtákból is. Ha ezekben a kérdésekben döntöttünk, akkor miután beszereztük a szükséges elemeket, kezdhetjük a kialakítást.

Ideá­lis az elhelyezés, ha a tó jól látható a házunk ablakából is, vagy a teraszunkról. A vizet érje napfény, de ne egész nap, és lehetőleg kerüljük, hogy közvetlenül nagy lombú, tűlevelű fák mellé telepítsük. Továbbá érdemes magasabban fekvő helyre tenni, hogy esetlegesen ne szivárogjon bele máshonnan víz. Ha előre kiépített tómeder mellett döntünk, úgy későbbi változtatásokra, bővítésre nincs lehetőség, vagy csak abban az esetben, ha az egész formát kicseréljük. Érdemes észben tartanunk, hogy ha halakat is szeretnénk beletenni, akkor azoknak megfelelő mélység kell a teleltetés miatt. Egyes típusok lépcsőzetesen vannak kialakítva, egyre mélyülve, így ezekre a helyekre tehetünk növényeket. Figyeljünk a vízmennyiségre, mert később ez fogja meghatározni, hogy mekkora szűrőre lesz szükségünk. Sokan választják ezt a megoldást, mert csak a meder helyét kell kiásni, a továbbiakban pedig egyszerűbb a kialakítása, gyorsabban lehet dolgozni vele, hiszen nem kell a belső medreket formázni, odafigyelni, hogy olyan szögben legyen, hogy ne essenek le se a kavicsok, se a növények.

Ha kiválasztottuk, milyen formájú és méretű tavat szeretnénk, és meg is találtuk a megfelelő műanyag tómedret, akkor kezdődhet a helyének a kiásása. Azt célszerű a legmélyebb ponttól kezdeni, a tó széle a földfelszín fölé emelkedjen. A tó széle és a kiásott gödör közti részt töltsük fel durvább szemű homokkal. Engedjük fel vízzel, rendezzük el benne a növényeket, kavicsokat, később a halakat is beletehetjük.

Távol tarthatjuk az algákat, ha csobogót is készítünk a tóhoz, szűrőt használunk és sok növényt telepítünk. Azok árnyékolják is a vizet, búvóhelyet biztosítanak a halaknak, nem csak szebbé teszik a látványt. A tó szélét eltakarhatjuk kaviccsal, görgeteg kövekkel, ezeket építőanyag-­üzletekben szerezhetjük be.

A tópartra készülhet egy stég is fából. Növényeket ültethetünk a meder sekélyebb szélére, mélyebb részére és kívülre, a tó mellé, attól függően, hogy milyen igényűek. A taviró­zsák nagy levelei jól árnyékolnak, sok színben kaphatók, elengedhetetlenek a tóból. A törpe változatukat akár egy dézsából készült apró tóba is telepíthetjük.

A tópartot díszíthetjük sásfélékkel, korhadt faággal, szép kövekkel. Koi pontyot a nagyobb tavakba válasszunk, a kisebb, néhány száz literesekbe aranyhalat vásároljunk.