Elkezdődött az ünnepi készülődés időszaka

A Mikulásgyár november 29-én nyitja meg virtuális kapuit és valós gyűjtőpontjait, ahol a Magyar Posta közreműködésével valamennyi postán térítésmentesen veszik át az összeállított csomagokat. Ezekre csupán azt kell írni, hogy Mikulásgyár.

Elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, könyvet, játékot, édességet várnak adományként. Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a rászorultaknak tartós élelmiszerre van a legnagyobb szükségük, így amennyiben lehetőségük van, hozzanak minél több konzervet, tésztát, lisztet, cukrot, rizst, olajat vagy bármilyen élelmiszert, ami hosszú ideig eláll. A Mikulásgyár nagyon szívesen fogad játékokat, könyveket is, ám arra kérik az adományozókat, hogy olyan ruhákat, könyveket hozzanak, amelyeket maguk és gyermekük is szívesen fogadna.

A Mikulásgyár honlapján elérhető az akcióban résztvevő összes posta elérhetősége és helyszíne. A városban az 1-es, 3-as és 8-as postán adhatjuk fel a csomagunkat, de a környező településeken, így Adonyban, Dunaföldváron, Rácalmáson, Mezőfalván és Nagyvenyimen is fogadják a Mikulás manóinak adományát. A felajánlásokat december 21-ig fogadják a Mikulásgyárban. A rászorulóknak adományt igényelni az [email protected] címen lehetséges, település és telefonszám megjelölése mellett.

Mikulásház nyílik

November 17-től az igazi, nagykarácsonyi Nagyszakállú is tárt karokkal várja a kicsiket és a nagyokat Mikulásfalván. A szervezők, pontosabban a Nagyszakállú nemcsak új programokkal, hanem megújult arculattal is fogadja látogatóit.

A nyitó napon délután 2-től a The Swindlers készül varázslatos bűvészbemutatójával, ettől a naptól kezdve pedig egészen december 23-ig várják változatos programokkal a gyerekeket.