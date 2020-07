Elindult a diákok nyári munkavállalását támogató program

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára, Schanda Tamás múlt héten bejelentette, hogy a kormány 3 milliárd forintos keretösszeggel indítja el a diákok nyári munkavállalását támogató programot.

A programban a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulók vehetnek részt, július 1. és augusztus 30. között. A tanulók a programban két típusú – önkormányzati, illetve a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás területén folytatott – diákmunkára jelentkezhetnek. Mindkét esetben maximum két hónapra vállalhatnak munkát, de míg előbbinél legfeljebb napi 6 órában, utóbbinál már napi 8 órában is dolgozhatnak.

Önkormányzati diákmunka

A munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén

A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75%-a kerül megtérítésre. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie. Ezzel a megoldással a kormány ugyanúgy 6 órát támogat 100%-ban, mint az önkormányzatok esetében.

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 8 órás foglalkoztatás támogatható.

A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

A diákoknak a területileg illetékes járási, vagy fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztályán kell kérniük a nyilvántartásba vételüket, ezt akár már most is megtehetik. A munkáltatók a program hivatalos meghirdetésétől nyújthatják be munkaerő-igényüket, amelyben a szükséges létszámot kell meghatározniuk, és a szakmát, foglalkoztatási területet is megadhatják. A dokumentumot a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaihoz kell eljuttatniuk.

A támogatást az alábbi linkeken igényelhető:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirek/nyari-diakmunka-2020-kozponti-munkaeropiaci-program

További hasznos információ:

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=744

http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=745