Egyre több hallgató igényli a Diákhitelt

A záróvizsga-időszak után idén nem rendezi meg a hagyományos nyári diplomaosztó ünnepségét a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) – mondta el lapunk megkeresésére Zölei Ádám, a DUE Kommunikációs Irodájának vezetője, aki kifejtette, az aktuális záróvizsgákat június 22. és július 3. között bonyolítják le.

A sikeres végzést követően pedig postai úton kapják meg diplomáikat a hallgatók.

A Diákhitel 2-t 30 százalékkal többen vették igénybe a tavalyinál

A hazai felsőoktatással kapcsolatos további hír, hogy a felvi.hu tájékoztatója szerint a 2020 szeptemberében induló képzésekre jelentkezők július 9-ig módosíthatják a korábban megjelölt szakok sorrendjét. Ezt a döntést azonban érdemes alaposan megfontolni, mielőtt kattintanának az E-felvételiben: sorrendet módosítani ugyanis csak egyetlen alkalommal lehet az eljárás során.

Szintén a felsőoktatást érintő változás, hogy a Diákhitel Központ közelmúltban hozott döntése alapján továbbra is az eddigi legalacsonyabb, 1,99 százalékos kamattal igényelhető a szabad felhasználású Diákhitel-1 a július 1-jétől december 31-ig tartó időszakban.

A képzési költségre felvehető Diákhitel 2 és a május 1-től elérhető szabad felhasználású Diákhitel Plusz továbbra is kamatmentesen igényelhető – mondta a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója az MTI-nek. Felidézte, hogy a kormány döntése alapján a Diákhitel 1 havi maximum 70 ezer forintos keretét 150 ezer forintra emelik augusztus 15-től, ennek alapján a következő felsőoktatási tanévtől a hallgatók akár évi 1,5 millió forint szabad felhasználású diákhitelt is felvehetnek, rendkívül kedvező kamatozással. A vezérigazgató elmondta, hogy a Diákhitel 1-et ebben az évben már mintegy 60 százalékkal igényelték többen, mint tavaly ilyenkor, egyebek mellett azért, mert a kormánydöntéssel meghosszabbították az igénylési és a keretemelési határidőt is. A Diákhitel 2-t 30 százalékkal többen vették igénybe a tavalyinál. Jelezte továbbá, ha a növekvő tendencia folytatódik, akkor idén a 40 ezret is meghaladhatja az új ügyfelek száma és több mint 30 milliárd forint értékben fog hiteleket folyósítani a Diákhitel Központ. A jelentősen megnőtt igénylésszám is azt mutatja, hogy érdemi segítséget jelentenek a diákhitelek a koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés során.