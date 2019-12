Egy tányér babgulyással segítenének

A hagyományoknak megfelelően ebben a hónapban is ételosztást rendez a dunaújvárosi görögkatolikus egyházközség csütörtökön

Ebédidőben, 12 óra 30 perckor a szokásos helyen, az éppen felújítás alatt álló Dózsa mozi előtti téren, tudtuk meg Kovács István görögkatolikus parókustól. Ahogy a hideg hónapokban mindig, most is egy tál babgulyásra és pár kedves szóra várnak minden rászorulót a csütörtöki eseményre. A parókustól azt is megtudtuk, hogy ezúttal a ruszin nemzetiségi önkormányzat állja a költségeket.

vezető képünk illusztráció