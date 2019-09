Egy ország állt a súlyos beteg kisfiú, Zente mellé

Egy emberként fogott össze Magyarország lakossága a súlyos gerincbeteg kisfiú, Zente megsegítésére. A gyógymód olyan drága, hogy a család képtelen saját forrásból finanszírozni azt. A gyűjtésben dunaújvárosiak is segítenek.

Hétszázmillió forint. Ennyibe kerül az a kezelés, ami segíthet a ritka genetikai betegségben szenvedő másfél éves kisfiún. Zente a gerinc eredetű izomsorvadás 1-es, súlyosabb típusával küzd. A betegség fokozatosan bénítja le a kis testét, először a mozgástól fosztja meg, végül pedig a légzőszervei omlanak össze. Az egyetlen lehetséges kiutat a Zelgensma-kezelés jelentené, ezt azonban még kétéves kor előtt el kell kezdeni ahhoz, hogy eredményes legyen. Tulajdonképpen fél éve van a családnak arra, hogy előteremtse azt a 700 millió forintos csillagászati összeget, amibe a terápia kerül. Egyértelmű, hogy önerőből ezt egyetlen magyar család sem tudja előteremteni.

A médián keresztül milliók ismerték meg Zente történetét, és álltak a kisfiú mellé. A nemes ügyhöz Dunaújvárosból és környékéről is sokan csatlakoztak.

A Derkovits utcai zöldségbolt vezetője, Harmath Renáta Zente édesanyjával egyeztetve adománygyűjtő dobozt helyezett ki a boltban, arra kérve vásárlóit, hogy aki teheti, járuljon hozzá a gyermek gyógyulásához. Megmozdult a városi kutyás közösség is. A Duna Dog Center Kutyaiskola jótékonysági flashmobot szervez 26-án 19 órakor. Czibere Cecília, a kutyaiskola vezetője hangsúlyozta, ilyen összefogás még nem volt, a Duna Dog Center mellett részt vesznek az Újvárosi Mancsok, a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub, a Szőrfodrász kutyakozmetikusai és a Mancs BARF bolt dolgozói is.

Ocskay Zsuzsanna, a tíz éve elhunyt jégkorong-klasszis, Ocskay Gábor testvére most döntött úgy, hogy árverezésre kínálja elhunyt báty­ja ütőjét. A kikiáltási ár 40 ezer forint, a licitlépcső pedig ötezer forint. Ajánlatot tenni a „Civil jótékonysági licit Zentéért” Facebook-csoportban lehet.