Egy különleges világba kerülünk

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Kovács Dóra ajánlja Kleinheincz Csilla: Ólomerdő című könyvét.

Hiszel a sárkányokban, tündérekben, gonosz mostohákban? Hiszel abban, hogy más világok is léteznek? Mit tennél, ha ígéretedet megszegve, fájdalmas átok hullna rád?

Emese egy átlagosnak nem mondható tizenéves lány. Már rég megtanulta, hogy az ígéretekkel csínján kell bánni. Mert ha nem váltod be, amit ígértél, azt megkeserülöd. A bőrén tapasztalta nap nap után, hogy egy elfelejtett ígéret egy lábtörést is jelenthet, vagy hascsikarást, fájdalmat, amit úgy vél, nem érdemel meg. Félvér, bár származása ködbe vész. Édesapja nem beszél arról a helyről, ahol megismerte édesanyját, nem beszél arról, hogy mi is volt a nő. Az anya elhagyta őket, mikor esélyt kapott rá, azóta nem is tért vissza. Emese nem is sejti, hogy édesapja minden éjjel az Ólomerdőbe igyekszik bejutni, hogy hazahozza a feleségét… Emese egyáltalán nem tud semmit az erdőről, a sárkányokról, a sors folyójáról, és a törvényekről, amik Odaát léteznek. Mígnem egy nap egy lovag magával ragadja a rengetegbe, és kezdődik a hajsza.

Rabonbán elvesztette szívét, és egyedül nem lelheti meg, kell hozzá a lány, kell hozzá az ígéret. Amíg nem ígér, nem segíthet. Márpedig ígéretet kicsikarni Emeséből szinte lehetetlen. Felbolydul az Ólomerdő, már semmi sem az, ami volt, és semmi sem az, aminek látszik.