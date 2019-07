Dunaújvárosi hittanosok táboroztak a magyar tengernél

Tradícióinak híven idén is vakációs nyári tábort szervezett a Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia az általános iskolás korú hittanosai számára.

Július első hetében 36 gyermeket 8 felnőtt kísért el a plébánia által szervezett üdülésre Balatonalmádi-Káptalanfüredre. A városi általános iskolák diákjai közül a Dózsa, a Móricz, a Petőfi, a Vasvári, az Arany iskola hittanosai is képviseltették magukat. Hozzájuk csatlakozott néhány fiatal a besnyői általános iskolából.

A gyermekek szabadtéri játékokra is alkalmas faházas szállását a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Káptalanfüredi tábora biztosította.

Nekem a Balaton, a Riviéra…

Jó hangulatú labdajátékokkal fűszerezve, háromszor is megmártózhattak a katolikus hittanosok a káptalanfüredi strandokon a magyar tengerben. Sportra és erőnlétre termett a dunaújvárosi: a Balatonban úszás és a vízilabda a legkisebb alsósoknak sem okozott gondot. A gyermekek bakancslistája többek között a Balaton keleti és középső medencéjére is pazar látképet nyújtó Csere-hegyi kilátóra kirándulással, Balatonalmádi belvárosába tartó gyalogtúrával, és bátorság próbaként napnyugta utáni „éjszakai” túrával gyarapodott, naponta akár 5-6 km-t is zarándokolva.

Aktív pihenésként a balatonfűzfői nyári bobpályán történő lecsúszás, kézműveskedés, tánciskola, reggeli torna, mese felolvasás és alkalmanként 1-2 gombóc fagyi szerepelt az étlapon a július eleji hőségben. A gyermekek csoportos táncoktatását a Mezőfalvi Néptánc Egyesület részéről Szaniszló János és Virágh Viktória biztosította.

Baltási Nándor plébános atya és Szeleczky Csaba plébános-helyettes atya celebrálása mellett naponta vettek részt a nyári szünetet élvező általános iskolások rövid énekes-orgonás szentmisén a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolnában. Ebben az évben a hitbéli kérdésekben is már egyre járatosabb hittanosok a szentségimádást (azaz a kápolnában kenyér színe alatt jelenlévő Krisztus testének kimagasló tiszteletét) is kipróbálhatták, míg többen egyéni lelki beszélgetés, avagy szentgyónás keretében szabadulhattak meg a gyermeki szívüket nyomasztó tehertől.