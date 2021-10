Dunaföldváron is fejet hajtottak a mártírok emlékére

Ezt ne hagyja ki! Egy vak embert használtak céltáblának

Dunaföldvár – A méltóságteljes megemlékezésre a polgármesteri hivatal emléktáblájánál került sor, az ünnep napjának délelőttjén. Az eseményen a város fontosabb intézményeinek képviselői mellett azok a polgárok is megjelentek, akiket megszólított a sorsfordító forradalom kitörésének emléke.

Az ünnepségen Horváth Zsolt polgármester beszédében felidézte 1956. október 23. eseményeit, majd a tanulságaira való emlékezés fontosságáról beszélt. A napról, amiről a világ nyitott oldalán akkor azt írták a forradalmunkról, hogy „A magyar nép a szabadság útjára lépett”!

Az ünnepi műsort a Magyar László Gimnázium diákjai adták

Arról is, hogy ezek az emléktáblák ma példát mutatnak, és az akkor csak rövid időre is, de kiharcolt vívmányokról beszélnek, aminek a megőrzése hatalmas feladat. Bibó Istvánt idézte: „Demokratának lenni annyi, mint nem félni”! Emlékeztetett arra, hogy akik akkor fölkeltek a foteljeikből, és hátrahagyták a személyes komfortjukat, példát mutatva, onnantól a közösségért tették a dolgukat, és ez a szerepvállalás a mai korban is szükséges a társadalmunk számára.

Figyelmeztetett arra is, hogy ma már egyre kevesebben vannak mellettünk a régi idők tanúi közül, akik személyesen is megélték a forradalmi eseményeket, vagy maguk is tevékeny részesei voltak azoknak. Az aznapi ünneplők soraiban is volt egy olyan szemtanú, aki személyesen őrzi a forradalom dunaföldvári eseményeinek emlékét. Élni kell a lehetőséggel, hogy még meghallgathatjuk a hiteles, személyes beszámolóikat.

A megemlékező műsort a Magyar László Gimnázium tanulói adták. Végül a megjelent szervezetek képviselői elhelyezték a koszorúikat a városháza falán lévő emléktáblán.