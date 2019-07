Dübörög a fesztiválszezon, főszerepben a biztonság

Nyáron igen népszerűek a szabadtéri rendezvények és fesztiválok, amelyek megrendezése komoly előkészületeket igényel a szervezőktől és a hatóságoktól egyaránt.

A katasztrófavédelem hatósági szakemberei nemcsak folyamatosan ellenőrzik a rendezvények biztonságát, hanem már a tervezési szakaszban is részt vesznek, hogy a fesztiválozók a lehető legnagyobb biztonságban szórakozhassanak.

A legfontosabb, hogy a rendezvényre látogatók veszély esetén a lehető leggyorsabban el tudják hagyni a helyszínt. A résztevők biztonsága érdekében a szervezőknek léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és ott, ahol a legtöbb látogató koncentrálódása várható. Ezeken az alaprajzokon a menekülést és a tájékozódást rajzi elemek segítik, és jelölik a menekülésre figyelembe vett útvonalat is. A fesztiválra látogatóknak érdemes egy perce megállniuk és áttekinteniük a tájékoztató táblákat. Mindemellett a menekülő útvonalakat jól kivilágított, sötétben is látható táblák és kivetítők is jelzik, amelyek a rendezvény minden pontjáról még napnyugta után is láthatóak.

A húszezer négyzetméternél nagyobb területen, vagy tízezernél több látogatót fogadó rendezvényeken kétméteres, jól látható helyeken felállított kivetítőkön mutatják be, hogy mit kell tenni veszély esetén. Ezeken a rendezvényeken a kiürítésre, menekítésre vonatkozó információkat a szervező a rendezvény honlapján elektronikusan letölthető formában is közzéteszi.

A rendezvény területén a szervező szabályozza a propánbutángáz-palackok elhelyezését, felhasználását is. Propánbutángáz-palackok használata esetén azok tárolására, szállítására és használatára vonatkozó biztonsági előírások betartására fokozottan kell ügyelni.

A fesztiválokon megfelelő létszámú és felkészített biztonsági személyzetet foglalkoztatnak, veszély esetén az ő utasításaikat kell követni. A katasztrófavédelem, a meteorológiai szolgálat és a fesztiválok szervezői folyamatos kapcsolatban vannak. Ha az időjárás indokolttá teszi, akár le is állítják a rendezvényt.

Rossz időben a sátor sok esetben megfelelő menedék lehet, azonban figyelni kell arra, hogy ne olyan helyen állítsuk fel, ahol faágak eshetnek rá, vagy fák dőlhetnek ki. Baj esetén a menekülési útvonalakat követve hagyjuk el a helyszínt. A mobiltelefonunk mindig legyen feltöltve és lehetőség szerint töltsünk le zseblámpa funkciót nyújtó alkalmazást. Mindig kövessük a hatóságok és a biztonsági személyzet utasításait! Az eső önmagában nem jelent veszélyt, az esernyő ugyanakkor nagy tömegben nyitott és csukott állapotban egyaránt balesetveszélyes lehet, ezért inkább – a táskában szintén kis helyet foglaló – esőkabátot vigyünk magunkkal.

Összefoglalva néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat: