Drágulás: mindig csak egy picivel adják többért

A szokásosnál kisebb piac volt tegnap, amit betudhatunk annak, hogy a hosszú hétvégére jól bevásárolva maradt felesleg a spájzban, de annak is, hogy fizetések és nyugdíj előtt vagyunk, márpedig aki hónapról hónapra él, annak ezek most szűkös napok.

Árusokkal sincs tele a stand. Sokan közülük ilyenkor mennek szabadságra, hiszen végighúzták a szezont, a fáradt végtagok megérdemlik a gyógyvizet, tóparti sütkérezést, pecázást, vagy – mert ilyen is van – itt az előjegyzett térdprotézis-műtét ideje. A stand két oldalán állva is lehetnek közös bajaink…

Aki nem pusztán bevásárol, hanem úri módra shoppingol, az meg-megáll egy kis tereferére, így megtudhatjuk, mi van a vasművel, a járvánnyal, a világgal. Persze nem árt, ha gyököt vonunk a hallottakból, hiszen a piaci információ­áramlás természete, hogy mindenki hozzátesz egy kicsit.

A piacnak az is természete, hogy az árak tökéletesen tükrözik a gazdaság helyzetét. Ha csak az egyszerű alapélelmiszert, a tojást nézem, remekül lehet szemléltetni a lassú, de biztos drágulást. 40–45 forintba kerül darabja, ha emlékszünk, karácsonyok, húsvétok előtt szokott ennyi lenni az ára, de a mostani árszintet aprócska, de kitartó emelkedéssel érte el. Mindig csak egy kicsivel adták többért. A gyümölcs drágulása viszont kiugró és brutális idén. Magyarázzák a fagyokkal, a széllel, jéggel, esővel, hogy miért nem lehetett ezer forint alatt epret venni, s miért volt nyolcszáz forint a sárgabarack, ötszáz a szilva.

Most őszibaracknézőben járok. Olyan barackot vennék, aminek lehúzhatom a szőrös héját, magvaváló, s nem harsog a fogam alatt, hanem rágás nélkül szétomlik az ember szájában. Több standon is látni szép piros gyümölcsöt, de megfogni nem lehet: „Ne nyomkodja, nem csengő!” – tábla utasítja rendre a vevőt. Az én világomban még meg lehetett mustrálni, gusztálni, kóstolni és fogdosni az árut, ami hibát okoztunk ezzel, az ment a cefrébe, hiszen az őstermelő arra is be volt rendezkedve. Ez különbözteti meg a viszonteladótól. Szagolni még lehet (szabad), s miután ennek az őszibaracknak nincs illata, ott is marad. Pedig pár kicsike üres üvegembe őszibarackos csatnit terveztem elrakni, fahéjas-mustáros, szerecsendiós-csilis ízesítéssel. De nem muszáj. Az almák körül is szemlélődtem, mert olvastam egy tanulmányt arról, hogy a jó termés ellenére miért kerül sokba.

Elmondom röviden: mert nincs olcsó konkurense. Nem kell széllel, jéggel magyarázkodni – ha minden drága, ez miért legyen olcsó? –, s ezt nem én mondom, hanem a közgazdászok.

Így működik a piac, ez a mi piacunk.