Digitális munkarendben folyik az oktatás

2020. november 11-től a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum iskolái, a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. Rendelete szerint digitális munkarendben működnek.

A DSZC tájékoztatása szerint a diákok, illetve a szülők az egyes intézmények közösségi felületein közvetlenül és részletesen kapnak tájékoztatást az online oktatás tudnivalóiról.

Egyben Tájékoztatjuk Önöket, hogy november 10-től a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumban központjában a személyes ügyfélfogadás csak előzetes telefonos egyeztetés alapján történik. Időpontot a titkárság telefonszámán, a 25/743-136 számon kérhetnek.

A szakmaverzum. hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint:

SZAKKÉPZÉS: az elméleti órák ONLINE, a szakmai gyakorlat TANMŰHELYBEN folyik

A szakképzésben is tovább folytatódik a harc a koronavírus-járvány továbbterjedése ellen. A diákok és az oktatók egészségét megvédő változások léptek életbe – jelentett be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. Elmondta, a legfontosabb az egészség és az élet védelme – emellett azonban fontos, hogy továbbra is a lehető leghatékonyabban tanulhassátok a szakmátokat és a közismereti tárgyakat, hiszen csak így válhattok sikeressé.

A határozat értelmében a közismereti és szakmai elméleti tanórákat, valamint a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást is online módon kell megszervezni. A mindenképpen jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve duális képzés esetében gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint hetente, tömbösítetten, kis létszámú csoportokban, és mindenképpen úgy, hogy a diákok között megfelelő védőtávolság legyen (vagy olyan dolog, amely fizikailag elválasztja őket egymástól), és maszkot, vagy azzal egyenértékű védőfelszerelést viseljenek.

Az iskoláknak a rendkívüli körülményeknek megfelelően, a duális képző partnerekkel együttműködve kell kialakítaniuk az óraterveket, és a munkabeosztás, valamint a vizsgaszervezés során figyelemmel kell lenniük az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett oktatók és dolgozók érdekeire is.

Az online oktatás során is tartani kell konzultációs, felzárkóztató, illetve az értékelést, számonkérést biztosító foglalkozásokat, ezért a vonatkozó óratervnek tartalmaznia kell ezeket.

Szigorú szabályok a vizsgákon

Az iskolai rendszerű szakmai oktatás 2020. őszi szakmai vizsgaidőszakának még folyamatban lévő komplex szakmai vizsgáit, valamint az ágazati alapvizsgákat a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett kell megszervezni.

A kollégium kapuit is nyitva kell tartani, mind a szakmai gyakorlati oktatáshoz, mind a vizsgán való részvételhez biztosítani kell a kollégiumi ellátást a tanulóknak a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. (forrás: szakmaverzum.hu)

vezető képünk illusztráció