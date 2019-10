Délelőtt főztek, este mulattak Nagyvenyimen

Bár nem a megszokott időpontban rendezték meg és az időjárás sem volt épp csalogató, nagyszámú érdeklődés mellett zajlott a kulináris kavalkád.

A Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület szervezésében minden évben megrendezik a mini-gasztrofesztivált, ahol a helyben készített ételek elbírálása mellett házi lekvárokat, borokat és pálinkákat is értékelt a zsűri. A település polgármestere, Vargáné Kaiser Katalain elmondta, idén a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár játszóháza is a Quality Fit Sportcentrumban kapott helyet, így a szokásosnál is több gyerkő­cöt várnak a szervezők. Azt is megtudtuk, hogy főzőcskézni kilenctől délig tudtak a nevezők, majd a zsűri végigkóstolta az elkészült fogásokat. Előnevezésre nem volt szükség, és műfaji megkötésnek sem kellett megfelelniük: mindenki azt készítette el, ami a specialitása. Hagyományosan a bírák között szerepelnek a borlovagrend tagjai is, a szüreti teendők miatt azonban idén a település gasztronómiában legjártasabb alakjai pontoztak.

A délelőtt folyamán a Nefelejcs óvoda gyermekei is felléptek, majd a Palinta Egyesület interaktív gyermekműsora szórakoztatta a kicsiket.

Délután fellépett Farkas Erik, és megjelentek a Kulcsi Vidám Emberek is.

A venyimi falunapon az időjárás miatt elmaradt az utcabál, így a szervezők úgy döntöttek, hogy a kulináris kavalkád végén pótolják be a Delta Party Band mulatóját, így a kavalkád egy egész napos rendezvénnyé vált. Sem a hűvös idő, sem az eső nem riasztotta el a venyimieket, még az esti bálon is rengetegen maradtak táncolni és jól érezni magukat.