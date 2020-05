Csütörtökön folytatódik a Junior Business Cafe

2020. május 21-én folytatódik a Junior Business Cafe előadássorozat, melynek vendége Czukor Kristóf

Belépéshez alábbi kódot kell beírni: 8c43svv

A következő előadás előadója Czukor Kristóf! A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett Kereskedelem- és Marketing szakos diplomát alapszakon.

Jelenleg az ERSTE Bankban a kis- és középvállalkozások kiemelt tanácsadójaként dolgozik Pécsett, emellett Londonban az Academy of International and Modern Studies egyetemen ebben a félévben végez az „Islamic Banking and Finance” mesterszakon.

Februárban Londonban „ Certified Islamic Banker” és „ Certified Islamic Finance Expert”képesítéseket szerzett, ezzel ő lett Magyarország első iszlám banki szakértője.

Már az egyetemi évek alatt saját vállalkozást indított egy évfolyamtársával. A banki karriert és a vállalkozói létformát egyaránt fontosnak tartja, így teljes az élete.

A díjmentes előadásra nem csak hallgatóinkat, de a város és a régió lakosságát is szívesen várják.