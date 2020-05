Csináld magad: táblafesték a játékos dekor

Már a tábla szó említésére is sokunkat iskolás­éveinkre emlékeztető nosztalgikus hangulat fog el.

Az osztálytermi légkör egyik nélkülözhetetlen eszközének, a táblának az alkalmazásával különleges hangulatot érhetünk el, ha otthonunkba importálunk az iskolás fee­lingből. Bár a suliban nálunk a zöld tábla volt az általános, otthonra mégis inkább a fekete színű speciális festékből választottam egyet.

A festék nem olcsó, én hatékony, otthon elkészíthető változatával nem találkoztam, ezért csak a speciális üzletben való vásárlás az opció. Úgy érdemes kalkulálni a mennyiséggel, hogy hengerrel felhordva és két rétegben lesz csak szép, egységes felület, sőt a legtöbb esetben alapozó használata is erősen javasolt.

Felhasználása nagyon sokrétű, egy biztos: kreatív és játékos színfoltja lesz otthonunknak. Készülhet vele a gyerekszobába rajztábla, vagy akár egy egész kis asztalt is lefesthetünk arra az esetre, ha a kis művész ihlete nem ismerne papírhatárokat. Bevásárlólistáinknak jegyzetelhető felület, menütáblát is készíthetünk így, de a konyhában, a csempére festve, vagy akár a hűtőt feldobva kerülhet a táblafestékre recept, napi idézet, rajzocskák. Régi kis szekrénykéket is feldobhatunk táblafestékkel, a tárolásra használt alkalmatosságok pedig mókás kiegészítőkké válnak, ha a táblás felületükre lerajzoljuk, hogy mit tárolunk bennük. Ajándékra festve az ajándékozott nevét, vagy szép gondolatokat írhatunk rá, vagy a cserépbe vetett növény nevét is feljegyezhetjük így. Tálalásnál nagyon szeretem a már készen kapott, táblafestett poháralátéteimet, amik ültetőkártyaként is funkcionálhatnak. Ezt továbbfejlesztve a Duna-parti sétáink során gyűjtött nagyobb kövek közül is festettem le néhányat, amik a kertben a kisfiamnak útjelzőként funkcionálnak.

Ha a könnyen megvalósítható, többször felhasználható, átalakítható és egyedi dekorációs megoldásokat keresi, a táblafestéket ki kell próbálnia.