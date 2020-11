Csillag hűséges társammá vált

E címet hallva szerintem sokunknak sok minden jut az eszébe, de gyanítom, hogy mai kis történetem tárgyára talán kevesen gondolnak.

Kisgyerekként első „közlekedési eszközöm” egy háromkerekű „bicikli” volt, ami csak nevében volt bicikli, mert hivatalosan triciklinek számított. Ezzel a kis szerkezettel első utam az előszobából a kisszobán át a nagyszobába vezetett és vissza. Később a háromkerekűt egy roller váltotta, aztán már kisiskolásként egy kisméretű kétkerekű. A napi iskolába járáshoz nem kellett bringát használnom, mert légvonalban nyolcvan méterre laktunk a Vasváritól, s ha szabályosan, járdán közlekedve mentem be a suliba, akkor sem kellett százhatvannál több métert sétálnom.

Amikor nyolcvankettőben bánkis lettem, bő másfél kilométert kellett oda-vissza megtennem, így váltam biciklistává. A gyerekfejjel hosszúnak tűnő távolság megtételéhez egy kis kempingbiciklit vettünk a seregélyesi vasboltban, ami annak idején háromezer-kétszáz forintba került. A Csepel Művek által gyártott kék színű, Csillag típusú kétkerekűm hűséges társammá vált középiskolás éveim alatt, és egyszer sem hagyott cserben. (A csepeli kempingbringák nagyon népszerűek voltak hazánkban, mert a gyártás kezdetétől a 2000-ben történt befejezéséig egymillió darabot adtak el belőle.) Reggel induláskor a kis csomagtartójára nem volt egyszerű feltenni a kornak megfelelően iskolatáskaként funkcionáló diplomatatáskámat és kék színű, tornazsákomat. Télen-nyáron, hóban-fagyban és forróságban mindig tekeréssel kezdtem és fejeztem be a napomat.

Amikor eljött a nyári szünetek ideje, akkor sem kapott pihenőt a Csillagom, mert Alsóörs környékét jártam be vele többször is. Egy alkalommal még Tihanyba is elmerészkedtem vele, ami akkor nagy vállalkozás volt, mert nem voltak még kiépített kerékpárutak a magyar tenger körül.

Talán leg­emlékezetesebb utam a Dunaújvárosi Hírlap által 1985-ben szervezett első bringatúra volt, amit szintén ezzel a járgánnyal tekertem végig. Kis kerekei miatt meg-megizzasztottak az emelkedők a Mezőfalváról hazafelé tartó úton, s ahogy azt egy túratársam meg is jegyezte, még álmomban is tekerni fogok. A visszaérkezés utáni sorsoláson kegyeibe fogadott Fortuna, mert egy huszonnyolcas női Csepel biciklivel „gazdagodva” térhettem haza.

A kis Csillag és a nagy női a mai napig üzemképes, s az utóbbit apukám használja a garázsba és a piacra járáshoz.