Családi nap és pályázati bemutató a polgárőrségnél

Megtartotta I. Családi Napját a Dózsa György utca 41. szám alatti irodájában a Perkátai Polgárőrség

A rendezvényen ahol nemcsak az egyesület polgárőrei, hanem családtagjaik és pártoló tagjaik is részt vettek, illetve Szabó Nikolett, Perkáta egyik körzeti megbízottja is. Az eseményen bemutatták az idei Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyert közel másfél milliós támogatásból vett két polgárőrségi robogót is. Ezáltal a Perkátai Polgárőrség harmadik szakosztálya alakult meg, a lovas és kerékpáros után a motoros szakosztályként, ahogy Horváth István egyesületi elnök bejelentette köszöntőjében, aki megköszönte a pályázat előkészítését és megvalósítását Horváth Dórának, László Norbertnek és Vátkai Zoltánnak.