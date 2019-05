Címlapon a Szent Pantaleon Kórház dolgozója

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) 2018-ban az év legelhivatottabb kiváló, fiatal szakdolgozójának a Szent Pantaleon Kórház Sebészeti Osztályának főnővérét, Ádám Anettet tartotta.

A 2018. december 7-én Budapesten tartott ünnepségen számára nyújtotta át dr. Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár és dr. Balogh Zoltán, a MESZK országos elnöke az „Év Kiváló Szakdolgozója” díjat, melyre a Szent Pantaleon Kórház ápolási igazgatója, Erdély-Franyó Anna terjesztette fel. Az eseményre a kolléganőt elkísérte a családja, Erdély-Franyó Anna ápolási igazgató és dr. Juhászné Bordács Veronika vezető ápoló, a MESZK Fejér Megyei Területi Szervezet alelnöke.

Az elismerés adományozása alkalmából dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója is köszöntötte a 2018. december 10-i főorvosi értekezleten. Most ismét megtiszteltetetés érte Ádám Anettet, mivel a MESZK lapjában, a „Hivatásunk” c. folyóirat 2019. évi 1. számában a díj adományozásának apropóján megjelent az osztályvezető főnővérrel egy interjú, mely egyben az újság címlap témája is.

„Tartsanak ki, mégpedig mosollyal, empátiával.”

Ádám Anett 2000-ben került intézményünkbe, mint diplomás ápoló. A főiskolai évei alatt rendszeresen vállalt munkát a nyári szünet ideje alatt, már akkor is segítve a Sebészeti Osztály ápolási tevékenységét. Munkája kezdetén az osztályos feladatai ellátásán túl az osztály ambulanciáján is besegített, mint kötözős ápoló. Rátermettsége, szakmai tudása, a szakma szeretete, empátiája gyorsan megmutatkozott és 2003-ban az 59 ágyas osztály főnővérévé nevezték ki. Anett az intézményi minőségirányítási rendszer bevezetésének kezdetétől aktívan részt vesz a minőségirányítási munkában. 2007-ben alapító tagja volt a kórházszintű Decubitus Team-nek, amely azóta is működik, rendszeresen végez viziteket az intézmény fekvőbeteg-ellátó osztályain.

A MESZK helyi szervezetének alapítása óta tagja, megalakulásakor a Fejér Megyei Területi Szervezet általános alelnöke volt. Részt vett az Országos Etikai Bizottság munkájában, valamint a Fejér Megyei Területi Szervezet Számvizsgáló Bizottságában. Jelenleg a Fejér Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottságának tagja. Több éve szakmai vizsgabizottsági tag és továbbképzések szakértői feladatait is ellátja.

A vele készített interjúban többek között elmondta, hogy „már az általános iskola 7. osztályában eldöntötte, hogy csakis az egészségügyben fog dolgozni” és „már az első perctől tudta, hogy itt a helyén van és azóta is ez van benne minden nap, amikor belép az osztályra”. „Vezetőként csak azt várja el, követeli meg, hogy a munka pontosan legyen elvégezve”, büszke is a nővérekre, akiket irányít, hiszen „remekül helytállnak”. Egy ápoló, „amikor ott van a beteg mellett, gondoljon rá úgy, mintha az anyukája vagy a nagymamája feküdne ott”. A legnagyobb kihívásokkor is vallja, „nincs akadály, sohasem mondom, hogy nem”, nincs lehetetlen, „mindent megoldunk”.

Üzenete minden kollégájának: „Tartsanak ki, mégpedig mosollyal, empátiával.”