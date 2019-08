Ceruzát, táskát, füzetet vár az adományakcióban a szolgálat

A különböző segélyszervezetek azoknak a családoknak a számára indítanak tanszergyűjtési akciót, amelyek alacsony jövedelmük vagy szociálisan hátrányos helyzetük miatt nem tudják önerőből biztosítani az alapvető iskolai csomagot gyermekük számára.

Az Útkeresés Segítő Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjában már évek óta hagyomány a gyűjtés. Már öt éve rendeznek gyűjtést, és bár a tavalyi nyár az épület költözése miatt kimaradt ebből az akciósorozatból, a dunaújvárosiak szerencsére tudják, hogy náluk jó helye lesz az adományoknak.

Alacsony jövedelmű, vagy hátrányos helyzetű családoknak segítenek

Idén is meghirdették az akciójukat, amelyben olyan új és alig használt tanszereket várnak, amik hozzátartoznak az iskolai alapfelszereléshez, tehát írószereket, tolltartókat, iskolatáskát, füzeteket, rajz- és technikaeszközöket, de tornaruházatot vagy ünneplőruhát is átvesznek, ha azok megkímélt állapotban vannak.

Az adományokat az augusztus 27-i Játékfesztiválon adják át a résztvevő 160-180 főnek, legalábbis az utóbbi évek tapasztalata alapján ennyi résztvevővel számol a szolgálat.

Az egész napos program során kézműves- és sportfoglalkozás, interaktív programok is várják a családokat, az adományok leadási határideje pedig ugyanennek a napnak a reggele lesz.

Már eddig is szép számban hoztak be tanszereket a jó szándékú civilek és kisebb-nagyobb cégek, valamint a vállalkozások egyaránt. A Kóró Virág, Ajándék, Papír-írószer és Játékbolt tulajdonosa például nagykereskedelmi áron ajánl fel termékeket a gyerekeknek, a Hankook Tire Kft. pedig 400 ezer forintos támogatással járult hozzá a tanévkezdési akcióhoz.