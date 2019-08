Berepülő gólyák az egyetemen

Augusztus 7-én lezárult a hazai felsőoktatási intézményekbe történő pótfelvételi időszak.

A ponthatárokat előreláthatólag augusztus 26-án hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban.

A hagyományokhoz híven a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) hallgatói önkormányzata idén is szervez gólyatábort a DUE friss hallgatóinak. A szeptember 5. és 7. között zajló eseménysorozatnak ezúttal a campus, valamint a Szalki-sziget kempingje ad majd otthont. Amint hallgatók érdekképviseleti szervezete fogalmaz meghívójában: a tábor célja az elsőévesek beilleszkedésének megkönnyítése, az intézményi campus megismertetése, a csoporttársak és szaktársak összehozása, valamint a hasznos információk átadása a tanulmányokról és ügyintézésről. Természetesen idén is számos verseny, koncert és közösségi esemény vár a gólyákra.