Benépesült a megújult játszótér

MEZŐFALVA

A község játszóterei megújultak a télen, ám az új hintáknak, mászókáknak, valamint a szépen felújított régi játékelemeknek nem heteket, hanem sajnos hónapokat kellett várniuk arra, hogy a gyerekek birtokba vehessék. Hasonlóan a Rákóczi utcában kialakított új, műfüves pályának is, hiszen a koronavírus-járvány miatt ezek a terek zárva voltak.

Csütörtökön úgy hatott ránk, mint egy régi, megporosodott emlék, amikor meghallottuk: a Rákóczi utcai játszótér gyerekzsivajtól volt hangos, olyan népszerű helyként ismerték a mezőfalviak. Nos az utóbbi hónapokban, vagy talán az elmúlt fél évet is mondhatjuk, alaposan megszépült az évtizedek alatt leamortizálódott, néhol meg szándékosan tönkre is tett játszópark. Korábban már a Mezőhír és a Dunaújvárosi Hírlap is tudósított a területen folyó munkákról, és a nagyon dicséretes végeredményről. Ugyanis rengeteg játék megújult, újakat is telepítettek, műfüves pálya és kondipark épült, valamint a környezetet is rendbe tették. Már csak a jó időre és a koronavírus okozta vészhelyzet enyhülésére vártak a gyerekek és a szülők egyaránt. Ez az idő a héten következett be igazából, amikor a játszótér felé járva a régi fényében tündökölt a tér. Kisgyerekes szülők, unokás nagyszülők vették birtokba a játékokat, mászókákat, hintákat. Az igazán minőségi műfüves pályán pedig alkalmi focicsapat kergette a labdát. Talán a digitális oktatás fáradalmait pihenték ki éppen? Nem lehet tudni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy újra gyerekek hangja tölti be a játszóteret. Bízzunk benne és tegyünk érte, hogy sokáig megmaradjon ez az állapot!