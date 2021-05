Bajba jutott állatoknak segítettek a hétvégén

Ennyire egyszerű: Az ember bemegy a hétvégén a hipermarketbe a szokásos nagybevásárlást megejteni, elolvassa a szórólapot, mire van szüksége az állatvédő egyesületeknek, majd leemeli a polcról, kifizeti és a kasszasor előtt átadja az aktivistáknak, a bajba jutott kisállatok pedig boldogok.

Sokan felfigyeltek a plakátra

Erre most hétvégén is lehetőség volt a Béke körúti nagy­áruházban ugyanis a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület (DÁV) is csatlakozott a Mancs a bajban! elnevezésű állateledel-gyűjtő akcióhoz egy hónappal ezelőtt, amit az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a SPAR Magyarország közösen szervezett 35 civil állatvédő szervezet védenceiért. Böröcz Balázs, a DÁV mentéskoordinátora elmondta, az előző havi gyűjtésük remekül sikerült, rengeteg táp és konzerv gyűlt össze, így most is mindkét hétvégi napon gyűjtötték társaival, Illésné Székely Dóra elnökkel, Nagy Fruzsinával és Andriska Hannával a kasszazóna előtti külső részen. Azt is elárulta, mire van igazán szükségük.

Elsősorban állateledelt – száraz tápot, konzervet, kutyaszalámit, alumínium tasakos nedves eledelt, jutalomfalatot – gyűjtenek ilyenkor a kutyák, macskák ellátásához, de állatfelszerelések és tisztítószerek is leadhatók ilyenkor a gyűjtőpontokon. Mivel az összegyűjtött adományokat ők kapták meg (persze segítik a partner szervezeteket is, mint például a Dius Cumizdája-Papamaci Árvái Alapítvány Vajtán), ezért pontosított, kölyöktápok, pórázok, vegyszerek hiányoztak leginkább. A szokásos dolgokon kívül most másvalamit is gyűjtöttek, szükségük volt madáreleségre is, ugyanis ezzel szeretnék segíteni azt az idős hölgyet, aki madármentéssel foglalkozik.

Az eredmény több száz kiló kutya- és macskatáp, és még sok más is.