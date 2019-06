Az Oxfordi Egyetemen ismertették a DUE oktatói az ITS projekt eredményeit

A Cyber Science 2019 Konferencia keretében a Dunaújvárosi Egyetem és a Secudit Kft. közös, ITS (Information Technology Security) néven futó kutatási programjának eredményeit mutatta be Oxfordban.

Az ITS projekt keretében az egyetem oktatói olyan kutatásban vettek részt, mely egy informatikai rendszer sebezhetőségét figyeli. A sok tényező közül, mely azt befolyásolja, hogy mennyire támadható egy rendszer, a kutatók ebben az évben a felhasználókat helyezték fókuszba. Dr. Leitold Ferenc. 2019. június 4-én. megtartott előadásában, olyan módszert ismertetett, melynek segítségével megadható a felhasználók viselkedését leíró metrika. A kutatás közelebb viszi a tudós társadalmat ahhoz, hogy rendszereink informatikai biztonságának szintjét alaposabban mérhessük, ill. gyorsabban avatkozhassunk be. Ez azért is nagyon fontos, mert a szaporodó informatikai eszközök és szolgáltatások egyre inkább befolyásolják mindennapjainkat és életünket. Sajnos azonban az eszközök és alkalmazások számával az ezeket ért támadások is folyamatosan gyarapodnak. A kutatás hozzájárul ahhoz is, hogy egy olyan rendszer épüljön ki mely folyamatosan monitorozza informatikai hálózatainkat, lehetőséget adva a gyors védelmi beavatkozásokra, a fenyegetettség csökkentésére. Ebben a rendszerben nagyon fontos a felhasználók információbiztonsági tudatossága. Ennek a képességnek az erősítésére mutatott be a konferencián Orosz Diána Eszter PhD hallgató egy saját fejlesztésű szabaduló szobát. A Magyarországon közkedvelt csapatjáték információbiztonsági adaptációját több európai, amerikai cég és egyetem kutatói és szakemberei is kipróbálhatták a kiállításon. A rendszer ill. a szabaduló szoba iránt érdeklődőket a fent említett kutatók mellett Dr. Király Zoltán és Major Tamás várta a konferencia halljában elhelyezett standon.

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a projekt több az Egyesült Államokban működő egyetem, valamint az Oxfordi Egyetem kutatóinak érdeklődését is kiváltotta. A jelenleg a Dunaújvárosi Egyetemről 7 kutatót és számos hallgatót foglalkoztató immáron harmadik éve folyó kutatás eredményeit a kutatócsoport már több nemzetközi tudományos körökben is elismert konferencián és kiállításon mutatta be.