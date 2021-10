Az őszi dekoráció divatos, központi eleme a tök

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay hamar varázstalanodni fog

A tök csinosításának két nagy iskolája van. Sokan töklámpást készítenek és faragják a hatalmas narancssárga zöldségeket, amíg mások inkább csak festik. A családi tökdekorációs vállalkozás mikéntjét a legtöbb helyen a gyerekek kora határozza meg. Ezek alapján – mivel utódunk csak óvodáskorú – mi még a festést favorizáljuk. Már csak azért is mert tavaly csúnya vágási sérülés lett a következménye a bátor tökfaragásnak.

Fontos kérdés az is, hogy mikor szerezzük be a tököt? Tapasztalataink alapján nem érdemes elsietni. Mert a dekorációnk központi eleme nem az örökkévalóságnak készül, ez a faragott verzióra hatványozottan igaz. Hogy meddig bírja majd a tökmű, az persze az időjárástól is függ. De ha cizellált faragást tervezünk, a zöldség megpuhulását és összeroskadását elkerülendő érdemes közvetlenül az ünnep előtt elkészíteni.

Még egy apróság, amely faragóknak és festőknek is hasznára válhat. Egy viszonylag tisztának látszó tök is sokkal szebb színű lesz, ha nedves ronggyal áttöröljük.