Az önkormányzat megvenné a Vasmű Klubot

Magyarország Kormánya támogatása mellett eddig sikerült a vasműben megőrizni a munkabékét, megmaradhatott a folyékony acélgyártás. Önkormányzatunk továbbra is hatékonyan fellép a munkavállalók érdekeiért, a munkahelyek védelméért, ezért személyesen is egyeztettem Mucsi Zoltánnal, a Dunaferr-Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével. A munkások érdekképviselete kiemelt jelentőségű, ezért fokozott figyelemmel követjük és támogatjuk az egyeztető tárgyalásokat.

Tekintettel a szakszervezet nehezített helyzetére, a közelmúltban levélben fordultam Evgeny Tankhilevich, az ISD Dunaferr Zrt. cégvezetőjéhez, aki felé jeleztem az önkormányzat vételi szándékát a Vasmű Klubra vonatkozóan. Önkormányzatunk felújítaná azt, amelyet ismét közösségi térré alakíthatnánk, ahol többek között helyet kaphatna a Dunaferr-Vasas Szakszervezeti Szövetség is. Bízom Evgeny Tankhilevich cégvezető úr pozitív válaszában, s a jövőben is támogatjuk a vasmű dolgozóit, és az érdekképviseletüket.

Cserna Gábor

Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere