Az olvasás szentélye Földváron egy csodás palotába költözött

Megérdemelt helyre költözhetett a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár Dunaföldváron. A nagy műgonddal helyreállított, több mint kétszáz éves, a klasszicizmust idéző épület a város egyik ékessége lett, amelyet így mentettek meg az enyészettől.

A könyvtár régi helyszínén, építészeti elemeivel és bútorzatával a ’70-es éveket idéző, szomorú körülmények között, de hősies kitartással és az ezt biztosító hivatástudattal végezték a munkájukat az ott dolgozók. Most viszont a mai kornak megfelelő, impozáns épületbe költözhettek, amelyet 138 millió forintból alakítottak ki. Ebből hatvanmilliót a Paksi Atomerőmű Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány biztosított, a többi pedig az önkormányzat saját forrása volt.

A megnyitó ünnepség

A rendezvény szervezői valószínűleg a legmerészebb álmukban sem gondoltak arra, hogy a kultúra egyik alapbástyája, a könyvtár új helyre költöztetése és újbóli megnyitása telt háznyi érdeklődőt fog vonzani.

Jelentős igény van a kultúrára

Nagyon ritka, hogy egy közösség ilyen fontos dologra tud költeni, mint a kultúrára. Dunaföldváron ezt szerencsésen megoldották. E témában Horváth Zsolt polgármester az újkönyvtár-átadási ünnepségén nyilatkozott nekünk.

– Nagyon fontos, hogy a kultúrára és a szürkeállomány megmozgatására is jusson a keretünkből. Bármennyit is költünk rá, kevésnek fogjuk találni. Jelenleg erre volt lehetőségünk, hogy a könyvek és a kultúra házát ebben a formájában felújítsuk és átadjuk az érdeklődőknek. Elégedett vagyok az elvégzett munkával és a berendezkedéssel. A legjobban azzal, hogy alig fértünk be az épületbe a megnyitóra. Ez azt üzeni minden kétkedőnek, hogy jelentős érdeklődés van a kultúrára.

Jó tanácsot adott a szülőknek!

– Az egyik hivatásom a pedagógusé, hiszen tizenhét évet tanítottam. Ezért nagyon közel áll hozzám a gyerekek oktatása és a nevelése. Úgy gondolom, hogy meg kell találni ennek a két nagyon fontos dolognak az egyensúlyát. Ezzel a jövőt is építjük. Ültessük el bennük a tudás és a kultúra magvait, mert akkor ők is arra fogják majd nevelni a következő generációt.

Fiatal, erős emberként egy régi vágású dolgot, a mesét is ajánlotta a családoknak.

– Én nem felejtettem el a hasznát, gyakran vettem elő a meséket. Minden szülőnek szívesen ajánlom, hogy nyúljon vissza a népmesékhez! Ezek nagyon sok tanulságot és örök igazságokat hordoznak, amiknek ma is hasznát vehetjük. A technika mindenkori fejlettsége mellett is.

Liebhauser Jánosnak, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatójának megnyitó beszédéből idézünk:

– A könyvtárak hidak. A kultúrák, emberek, gondolatok, a múlt bölcsessége és a hagyományaink között. Amikor ez felépül, akkor a fiatal generációk sora járhatja végig a műveltségnek azt az útját, ami mindannyiunké. A XXI. században a könyvtárnak nagyobb szerepe nem lehet, mint hogy az olvasáskultúrát úgy fejlessze, hogy valóságos emberi közösségeket teremtsen belőlünk. Egy könyvtárról akkor fog eldőlni, hogy tényleg olyan jó-e, amilyennek most gondoljuk, hogy ha sokan, sokszor használják. Akkor minden a helyére kerül, egyre jobb és jobb lesz.

A felújítás teljes költsége 138 millió forintot tett ki

Bertalanné Bóka Zsuzsanna, a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár megbízott vezetője a kollégáival együtt ünnepnek élte meg ezt a napot.

– Felejthetetlen nap volt a megnyitásé. Nagyon örültünk a csodálatos épületnek, a hatalmas tömegnek, amely eljött a megnyitóra, mert kíváncsiak voltak rá. Nagyon büszke voltam. Számunkra nem volt ismeretlen ez a születő csoda, mert végigkísértük a felújítás teljes folyamatát, és szurkoltunk, hogy el is készüljön a határ­időre. Ebben a projektben a teljes időtartama alatt jelentős szerepet vitt Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója is, aki számtalan gyakorlati módon segítette a tervek megvalósulását. Ezúton is köszönjük a nélkülözhetetlen segítségét.

Olyan lett, ahogy megálmodták? – kérdeztük Bertalanné Bóka Zsuzsannától.

– Kedvünkre szolgál, bár az épület adottságaihoz természetesen alkalmazkodni kellett, de a látvány és a komfort az esetleges kisebb hiányosságokért is mindenkit kárpótol – válaszolta kérdésünkre.

A mai korban vajon még szükség van a könyvtárakra? – szólt a következő kérdésünk.

– Mindenképpen! Az összes korosztály igénybe veszi valamilyen mértékben. Kiemelten a kisdiákok, a negyedik-ötödik osztályig. A felsősök és a gimnazisták már kisebb arányban. Reménykedem, hogy most, mivel fizikailag is a helyi gimnázium közelébe kerültünk, jobban együtt tudunk működni. Akár egy rendhagyó vagy lyukasórára, de a szabadidőben is szívesen látjuk őket.

Az aktív felnőttek köréből is kevesebben jönnek, a nyugdíjasok ­viszont nagyobb arányban látogatnak bennünket. Tehát összességében minden korosztályból vannak vendégeink, de teljesen változó igényekkel.

Főképp a szépirodalmat keresik, amíg korábban, a számítógépek elterjedése előtt főleg a szakirodalomra volt nagyobb az igény. Ezeken a területeken is naprakészek vagyunk, és úgy gondolom, hogy megbízhatóbb információkat ajánlunk, mint a neten keringők többsége.

Kiállító és közösségi tér

– A megnyitó napjára a helyi alkotók műveiből összeállított kiállítással vártuk az ideérkezőket. Ahogy a másik épületben, itt is folytatni kívánjuk ezt a tevékenységünket is. Ebben a megváltozott környezetünkben közösségi térként is szerencsésebben tudunk dolgozni. Az ifjúsági részlegünk egy önálló osztályt kapott. Jó helyszínt tudunk nyújtani a korábbi előadás-sorozataink folytatására is. A művelődési központtal egy közös intézmény vagyunk, ezért összehangoltan fogjuk szervezni az eseményeket.