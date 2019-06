Az idei szezonban is sikeres volt a Spartan

Az elmúlt hét végén, szombaton délután tartotta hagyományos évadzáró gáláját a már nemzetközi színtéren is sikeres Spartan Cheerleading Sportegyesület.

A Bartók színházban rendezett eseményen az egyesület vezetője, Árgyelán Dominika elmondta, hogy különleges alkalom számukra ez a fellépés, hiszen hazai pályán kell bizonyítaniuk tehetségüket.

A Spartan egyesület elnöke az elmúlt hónapok eredményeire is kitért: a Finnországban rendezett Eb-n női első helyet szereztek, valamint egy hatodik pozíciót is elhódítottak. Az évad mérlege is fényes: tizenegy arannyal, öt ezüsttel és négy bronzzal zárták az utóbbi hónapokat.

– Összességében egy remek idényt tudhatunk magunk mögött. Köszönjük támogatóink, segítőink, valamint a szülők támogatását. A célunk, hogy a jövőben tovább fejlődjünk – fogalmazott Árgyelán Dominika.

Az évről évre dinamikusan fejlődő Spartan egy remek produkciót állított össze, immáron hagyományosnak mondható szombati gálájára.

A műsorban szerepet kapott mindenki, aki részt vállalt az utóbbi idény produkcióiban.

Látványos előadások sorának tapsolhatott a népes közönség, a Spartan pedig ezúttal is bizonyította, hogy ott a helye a dunaújvárosi sportéletben.

Az egyesület munkáját és motivációit tekintve, nincs kétség, hogy a következő évadban is remekelnek majd. SzSz